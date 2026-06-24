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Рижанка полгода торговала на фейковой бирже и лишилась солидной суммы денег 0 216

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионерка стала жертвой мошенников

74-летняя Анна М. увидела в Интернете рекламу, которая обещала высокий и быстрый доход от инвестиций. Она перешла по ссылке и позвонила в мессенджере по указанному номеру телефона.

После убедительного, но не совсем понятного финансового инструктажа собеседник назначил 75-летней пенсионерке персонального "куратора" для проведения сделок на бирже.

Он заявил о необходимости открыть спецсчет для операций и хранения прибыли. Для этого женщина установила на смартфон приложение. С помощью программного обеспечения, скачанного по указанию куратора, злоумышленники получили контроль над устройством и доступ в личный кабинет интернет-банкинга пенсионерки, а также создали виртуальную карту.

На протяжении полугода пенсионерка переводила деньги на подконтрольный мошенникам счет, будучи уверенной, что успешно участвует в торгах на финансовом рынке.

В общей сложности пенсионерка лишилась более 5 тыс.евро.

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#пенсионеры #мошенничество #кибербезопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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