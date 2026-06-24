В Монреале вооруженный мужчина открыл стрельбу в еврейском районе, погибли два человека, включая полицейского. Инцидент произошел у офиса компании Aylo (владелец PornHub), передает New York Post.

Нападавшим оказался 25-летний Сет Хэтфилд. У него обнаружили 104-страничный манифест с критикой сионизма, капитализма, полиции, феминизма и порноиндустрии.

Стрельба произошла в районе Кот-де-Неж. В перестрелке погиб 34-летний констебль Мохамед Ламин Бенредуан, еще одна сотрудница полиции была ранена. Второй жертвой стал 68-летний Майкл Моше Мизрахи из еврейской общины.

В офисе Aylo зафиксированы повреждения окон. В компании заявили, что знают о сообщениях о связи атаки с Pornhub, но отказались комментировать мотивы до завершения расследования.