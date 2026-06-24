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«Смерть ужасно глупая»: в Риге умер журналист, раскрывший связь Путина и Кабаевой 0 222

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Григорий Нехорошев

В пятницу, 19 июня, в латвийской столице скончался российский журналист и редактор Григорий Нехорошев. Последние одиннадцать лет он прожил в этой прибалтийской стране.

О его смерти сообщил художник Михаил Молочников.

«Ушел в другую Вселенную писать свои тексты Григорий Нехорошев... Чем больше живешь, тем меньше становится хороших знакомых, с которыми можно поговорить...» — отметил Молочников.

Подробности смерти журналиста раскрыла эмигрировавшая в Латвию бывшая колумнистка газеты «Известия» Божена Рынска. Она рассказала о последней встрече с ним.

«Умер Гриша Нехорошев, легенда отечественной журналистики... Смерть ужасно глупая — отравился ложными опятами. Зачем его черт понес есть такие коварные грибы, как опята, которые и опытные-то грибники путают, непонятно... Мы с Гришей виделись года три назад в Риге. Он попивал, такое ощущение было, и страдал по своей бывшей девушке, которая была, скажем так, с большими ментальными особенностями», — написана Божена в своем Telegram-канале.

Григорий Иванович в 2014 году эмигрировал в Латвию. Из Риги сотрудничал как внештатный колумнист и обозреватель с газетами «Деловой Петербург», «Совершено секретно», радио «Свобода» и др. Выпустил серию детективных рассказов.

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#Путин #Рига #Латвия #эмиграция #смерть #журналистика #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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