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Около 2 млн пчёл вылетели из фуры, попавшей в аварию 0 96

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пчелы

В Техасе грузовик, перевозивший пчёл, попал в аварию. 2 млн насекомых оказались на свободе, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление службы по чрезвычайным ситуациям округа Ориндж.

Инцидент произошёл на одной из трасс штата. Водитель фуры не справился с управлением на повороте. После опрокидывания машины большая часть насекомых вырвалась на волю. Власти штата рекомендовали людям оставаться в помещениях и не приближаться к месту происшествия до завершения работ.

Для ликвидации последствий привлекли профессиональных пчеловодов и владельцев пасек из разных районов. Специалисты собирают рои, чтобы перевезти их на медовые фермы. По словам экспертов, подобные случаи происходят редко, но они требуют быстрого реагирования.

В прошлом году инцидент с участием пчёл произошёл в Испании. Пчеловод, остановленный за отсутствие ремня безопасности и вождение в нетрезвом виде, натравил на полицейских рой, который вёз в багажнике.

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#пчеловодство #пчелы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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