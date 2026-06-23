В Техасе грузовик, перевозивший пчёл, попал в аварию. 2 млн насекомых оказались на свободе, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление службы по чрезвычайным ситуациям округа Ориндж.

Инцидент произошёл на одной из трасс штата. Водитель фуры не справился с управлением на повороте. После опрокидывания машины большая часть насекомых вырвалась на волю. Власти штата рекомендовали людям оставаться в помещениях и не приближаться к месту происшествия до завершения работ.

Для ликвидации последствий привлекли профессиональных пчеловодов и владельцев пасек из разных районов. Специалисты собирают рои, чтобы перевезти их на медовые фермы. По словам экспертов, подобные случаи происходят редко, но они требуют быстрого реагирования.

В прошлом году инцидент с участием пчёл произошёл в Испании. Пчеловод, остановленный за отсутствие ремня безопасности и вождение в нетрезвом виде, натравил на полицейских рой, который вёз в багажнике.