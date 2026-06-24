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Несмотря на предупреждения полиции, в Лиго задержано большое количество пьяных водителей 0 104

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.06.2026
LETA
Изображение к статье: Алкотестер

Несмотря на предупреждения полиции об усиленных проверках на дорогах, в Лиго в Латвии было задержано большое количество водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Государственная полиция Латвии, только за вчерашний день за вождение в нетрезвом состоянии были задержаны 20 водителей. Всего за первые четыре праздничных выходных дня, начиная с 20 июня, в Латвии уже пойман 61 водитель, севший за руль в состоянии опьянения.

Больше всего таких нарушителей — семь человек — было задержано в Видземе. По четыре пьяных водителя выявлены в Рижском регионе, Латгале и Земгале, ещё один — в Курземе.

У 14 задержанных степень опьянения была настолько серьёзной, что им грозит уголовная ответственность. В таких случаях предусмотрена конфискация транспортного средства либо взыскание его стоимости.

Государственная полиция обещает усиленно контролировать дорожное движение как сегодня, так и завтра по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям, которые могут находиться под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ.

Полиция подчёркивает, что за руль следует садиться только в трезвом состоянии. Если во время празднования употреблялся алкоголь, необходимо заранее позаботиться о безопасном возвращении домой. Не менее важно не допускать, чтобы в нетрезвом состоянии управляли транспортом друзья, родственники или знакомые.

Как отмечают полицейские, нередко один своевременный разговор или изъятые ключи от автомобиля могут предотвратить трагедию.

В прошлом году в праздничные дни Янова дня в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек и один человек погиб.

В этом году праздники сопровождаются необычно длинными выходными, что, как правило, связано с увеличением числа тяжёлых аварий.

За первые четыре праздничных выходных дня в Латвии уже погибли три человека и 51 человек получил травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

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#травмы #дорожное движение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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