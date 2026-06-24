Пока Кэтти Перри собирала аншлаги на фестивале в Сантьяго-де-Компостела, ее несостоявшийся муж Орландо Блум взял на себя роль заботливого отца. Для своих детей — 15 летнего Флинна от Миранды Керр и 5-летней Дейзи, которую он воспитывает вместе с Перри, — Орландо решил устроить путешествие на колесах и отвез их к морю. \

Но никаких яхт и комфортабельных отелей — только солнце, уединенный пляж, велосипедные прогулки и жизнь в палатке. И судя по снимкам, которыми поделился Орландо в своем личном профиле в соцсетях, такое времяпрепровождение маленькой Дейзи понравилось куда больше, чем скучные красные дорожки, на которых приходится выходить ее родителям.

Напомним, Блум и Перри уже год как порознь. Начав встречаться в 2016 году, звезды расстались в 2017-м, но потом снова сошлись и даже обручились. Но до свадьбы так и не дошли.

После восьми лет совместной жизни пара разорвала помолвку. После расставания с Орландо Кэти начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Блум не афишировал свои новые отношения, но, по слухам, встречался со швейцарской моделью Луизой Леммель.

Как бы то ни было, бывшая пара— заботливые родители Дейзи. В декабре 2025 года семья посетила премьеру нового мюзикла “Паддингтон” в Лондоне. Дейзи держалась рядом с отцом, пока он общался со звездами шоу, и цеплялась за его руку. Позже, во время каникул, Орландо и Кэти снова встретились на рождественской вечеринке. Кэти поделилась фотографиями с праздника, на которых пятилетняя дочь разрисовала очаровательные карточки для рассадки гостей.