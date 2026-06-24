В Средние века морским криминалом не брезговали и короли.

Лето — время отпусков и солнечных круизов на Балтике. Однако мало кто знает, что в Средние века Балтийское море было одним из самых опасных в мире.

Средневековье на Балтике было неспокойным временем: на море бесчинствовали безжалостные пираты, которые совершали набеги и на побережье Финляндии. О мировом порядке, основанном на правилах, не было и речи.

Региональные державы – Дания, Швеция, Новгород, Ганза и Тевтонский орден – не могли поддерживать порядок из-за внутренних конфликтов и распрей между собой. Царил закон сильного.

В то же время торговля росла и приносила странам достаток. Корабли везли в балтийские страны соль, хозяйственные товары, ткани и все больше предметов роскоши.

На экспорт шли прежде всего сельдь, меха и древесина. На столах в католической Центральной Европе финская сельдь была желанной гостьей во время поста.

В Высоком Средневековье торговлей на Балтике заправляла Ганза. В период расцвета союз охватывал 80 городов – от Фландрии до Новгорода. В эти же годы пиратство в Балтийском море достигло максимального размаха.

Ганзейский союз выработал способы борьбы с пиратами: охрану выставляли на торговых судах и создали специальные ”мирные корабли” для сопровождения. Союз сыграл ключевую роль в подавлении пиратства. Пиратами становились из-за нужды и жажды наживы. В Средневековье главной причиной пиратства была бедность.

Пираты происходили из разных слоев общества: среди них были обездоленные, бедные младшие сыновья дворян, купцы. Порой обстоятельства делали из человека вора. Груз мог оказаться слишком соблазнительным для экипажа, если охраны было недостаточно.

Пиратское судно должно было быть легким и быстрым, чтобы возможен был скорый побег. Впрочем, чаще всего корабли грабили, когда они стояли на якоре.

Разбой под защитой правителя

Так называемые каперы получали грамоту от правителя, который их защищал и забирал часть добычи. Условие ставилось такое: не трогать корабли покровителя, а грабить суда его врагов. Враг, конечно, считал такую грамоту незаконной.

В смутные времена каперами становились даже особы королевской крови. Эрик Померанский (1389–1442) стал королем всех Северных стран благодаря датской королеве Маргарите I (1353–1412), основательнице Кальмарской унии. Но он настолько разгневал подданных и Ганзу, что лишился короны.

В 1430-х годах он оказался на Готланде в роли главаря пиратов и занялся грабежом судов.

Столетием позже подобную карьеру сделала дочь шведского короля Густава Вазы – скандальная принцесса Cеcилия (1540–1627). Любительница роскоши и развлечений Сесилия жила с немецким мужем при дворе английской королевы Елизаветы (1533–1603), формально продвигая брачные планы брата. Устав от постоянных просьб о деньгах, Елизавета отправила принцессу обратно в Швецию.

Брат, король Эрик XIV (1533–1577), тоже не желал финансировать роскошную жизнь сестры. Сесилия перебралась на Готланд и в 1570-х годах получила каперскую грамоту на захват судов, следовавших в Нарву.

Разрешение выдали легко, поскольку Швеция воевала с Москвой.

Виталийские братья

Самой легендарной пиратской бандой были так называемые виталийские братья. На рубеже XIV–XV веков они наводили ужас на всю Балтику и даже на Северное море.

Виталийские братья начинали как каперы – легальные пираты. Грамоту им выдал шведский король Альбрехт Мекленбургский (1340–1412), боровшийся за скандинавские короны с датской правительницей Маргаритой I.

Альбрехт проиграл, и его грамоты потеряли силу.

Большинство виталийцев стали обычными пиратами и грабили всех без разбора. Их девизом стало: ”Против всех и с Богом”.

Точное число виталийских братьев неизвестно. По оценкам, их было около двух тысяч. Они никогда не действовали все вместе, но объединялись в крупные флотилии – до нескольких сотен судов. Большинство были немцами, среди них – дворяне и купцы.

Базой в 1394–1398 годах был Готланд. После того как Тевтонский орден изгнал их оттуда, деятельность сосредоточилась в архипелаге Турку, где были хорошие укрытия, а также в Ботническом заливе.

На территории Финляндии у виталийцев были базы: например крепость Корсхольм близ современного города Ваaca. Они совершали грабительские набеги вплоть до Выборга и устья Невы.

Команду и пассажиров выбрасывали за борт

Виталийские братья славились жестокостью. Добычу забирали, команду брали в плен. Членов экипажа и пассажиров бросали в море.

Тех, за кого могли получить выкуп или кого можно было завербовать, на время пути запирали в селедочные бочки.

Отсутствие поддержки и усиление противников в итоге загнали виталийцев в угол. Даже пиратам нужны дружественные порты, а таких у них оставалось все меньше.

Около 1500 пиратов попытались продолжить промысел в Северном море – на Фризских островах у берегов Голландии и Дании. Их разгромили и в назидание казнили сотни человек. Головы казненных выставили на крепостной стене для устрашения.

Главарь мог кончить на эшафоте или стать владельцем замка

Клаус Штёртебекер (1360–1401) возглавлял виталийских братьев всего десять лет, но в Северной Германии его помнят до сих пор.

За прошедшие столетия ему поставили ряд памятников, о нем рассказывают легенды, пишут книги и снимают фильмы. Для одних он – Робин Гуд Северной Германии, грабивший богатых ради бедных. Нацисты же превозносили его как идеального арийца.

Штёртебекера и его команду взял в плен ганзейский флот. Полгода спустя, 20 октября 1401 года, все арестанты были казнены.

На немецком острове Рюген, когда-то облюбованном пиратами, ежегодно проходит театральный фестиваль Штёртебекера.

Удачнее сложилась судьба другого главаря виталийцев – Отто фон Пеккателя (1370–1418). Он вовремя перешел на сторону королевы Маргариты. В награду она назначила его комендантом крепости Корсхольм. Жену бывший пират нашел в знатном шведском роду Натт-ок-Даг.

Швеция и Россия боролись с пиратами, когда сами не занимались разбоем

Разгром виталийцев не положил конец пиратству на Балтике. Пока шли войны и борьба за власть, разбой процветал.

Кроме Корсхольма, в 1440-х годах пиратской базой стал Расеборгский замок на южном побережье Финляндии.

Датские братья Флеминги с шайкой в 60 человек грабили оттуда эстонское побережье.

Финляндия также периодически становилась жертвой пиратов. Самый известный случай – набег датчан в 1508 году, когда они сожгли усадьбу Хайкко.

Постепенно вокруг Балтики сформировались державы, способные обуздать пиратство. В XVII веке это была Швеция, в XVIII – Россия. В то время корабли уже были вооружены значительно лучше, чем в Средние века.

Грабежи учащались в смутные времена: воюющие стороны захватывали суда противника. Последними каперами на Балтике стали французские и британские корабли, грабившие финские и российские суда во время Крымской войны (1853–1856).

Разбой на побережье продолжался до XIX века

Швед Петтер Готтберг был прибрежным разбойником. Он частенько скакал верхом по широкому песчаному пляжу острова Готска-Сандён с фонарем и световым устройством, заманивая корабли на мель. Злодею повезло, что действовал он в XIX веке – его приговорили всего лишь к колодкам, а не к смерти.

По всей Балтике сохранились рассказы о прибрежных жителях, которые ложными огнями заманивали корабли на скалы и грабили их.

Убедительных доказательств этому нет. Зато точно известно, что жители побережья разоряли севшие на мель суда. В Средневековье это во многих местах считалось обычаем. Действовал принцип ”нашел – твое”. Сегодня находки нельзя присваивать. Согласно закону о древностях, обломки корабля старше ста лет являются археологическим памятником. О них необходимо сообщать Музейному ведомству.

Настоящих пиратов, захватывающих суда, на Балтике не видели уже два столетия. А вот с расхитителями затонувших кораблей борются до сих пор.

Об этой борьбе был снят документальный фильм Yle 2014 года Kuka ryösti hylyn (”Кто разграбил затонувшее судно”).