Едва успев вернуться в душную столицу из живописного путешествия, роскошная экс-супруга знаменитого телеведущего оказалась на грани настоящей катастрофы прямо посреди улицы.

Известная модель и признанная королева красоты Полина Диброва переживает не лучшие времена. Обладательница престижного титула "Миссис Россия — 2017" только-только вернулась из колоритного путешествия по Северной Осетии. Кавказское гостеприимство, величественные горы и чистейший воздух должны были зарядить многодетную маму энергией на месяцы вперед. Однако первый же рабочий день в Москве обернулся для нее дикой болью и серьезным увечьем.

Светская львица планировала с головой окунуться в дела, но столичная непогода распорядилась иначе. Внезапный проливной дождь застал Полину врасплох прямо на улице. Пытаясь спасти безупречную укладку и дорогой образ от безжалостных капель, красавица припустила бегом, надеясь быстро укрыться от стихии. Но спешка сыграла с ней злую шутку. Широкие брюки, которые должны были подчеркнуть ее изящный стиль, превратились в коварную ловушку. Полина нелепо запнулась о собственную штанину и на полной скорости полетела на жесткий асфальт.

Удар был такой силы, что модель буквально распласталась на дороге. Оправившись от первого шока, экс-супруга Дмитрия Диброва вышла на связь с обеспокоенными подписчиками своего блога. "Я мастер приключений", — попыталась иронизировать звезда, хотя за улыбкой явно скрывались слезы.

Чуть позже Полина записала подробное видеообращение, где уже без прикрас и в красках описала перенесенный ужас. Оказалось, что одним локтем дело не ограничилось, а падение вышло по-настоящему жестким и травмоопасным.

"Я бежала под дождем и добегалась. Вся разбитая. Только я могу так умудриться — это какой-то кошмар! Зацепиться за собственную штанину и полететь. Летчик я конкретный. Теперь вся синяя, в кровище", — эмоционально пожаловалась блондинка, демонстрируя разбитые в кровь локти и колено.

Несмотря на ноющую боль и синяки, которые практически невозможно скрыть под гримом, многодетная мать наотрез отказалась отменять запланированные встречи. Она мужественно продолжила поездки по делам, превозмогая физический дискомфорт.

Полина Диброва — российская фотомодель, победительница конкурса красоты, получившая наибольшую известность в качестве жены популярного телеведущего Дмитрия Диброва.

На конкурсе красоты ростовчанка познакомилась с одним из членов жюри — популярным телеведущим Дмитрием Дибровым, известным по передачам «О, счастливчик!» и «Кто хочет стать миллионером?». Мужчина был сражен красотой конкурсантки с первого взгляда и начал ухаживания. Телеведущий предложил 17-летней Полине перебраться в столицу. Модель не смутила почти 30-летняя разница в возрасте с поклонником, и она согласилась.

В 2017 году Полина выиграла конкурс «Миссис Россия», а в 2018-м вручила корону следующей победительнице — Анне Телегиной из Твери.

Сегодня она успешная бизнес-леди, которая совмещает домашние обязанности и собственное дело. В 2025 году один из самых длительных союзов в российском шоу-бизнесе прекратил свое существование.