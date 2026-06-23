Обычное объявление в автобусе Lux Express неожиданно стало вирусным хитом. Шутка водителя рассмешила пассажиров, а видео за сутки собрало десятки тысяч просмотров в соцсетях.

Обычно пассажиров просят не забывать свои личные вещи при выходе из автобуса. Однако на этот раз водитель добавил юмористический комментарий, который вызвал улыбки у пассажиров.

«И еще большая просьба к родителям, которые путешествуют вместе с детьми. Не забывайте своих детей в автобусе. Забытые дети в будущем становятся такими же водителями автобусов, как я», — пошутил водитель.

Прямой и самоироничный комментарий развеселил пассажиров и добавил немного юмора в обычную поездку.

Видеозапись быстро распространяется в социальных сетях — всего за один день она набрала более 90 тысяч просмотров и почти 12000 лайков.