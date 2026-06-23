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Водитель Lux Express добавил фразу в стандартное объявление - и шутка стала вирусной 1 922

Lifenews
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автобус на автовокзале

Обычное объявление в автобусе Lux Express неожиданно стало вирусным хитом. Шутка водителя рассмешила пассажиров, а видео за сутки собрало десятки тысяч просмотров в соцсетях.

Обычно пассажиров просят не забывать свои личные вещи при выходе из автобуса. Однако на этот раз водитель добавил юмористический комментарий, который вызвал улыбки у пассажиров.

«И еще большая просьба к родителям, которые путешествуют вместе с детьми. Не забывайте своих детей в автобусе. Забытые дети в будущем становятся такими же водителями автобусов, как я», — пошутил водитель.

Прямой и самоироничный комментарий развеселил пассажиров и добавил немного юмора в обычную поездку.

Видеозапись быстро распространяется в социальных сетях — всего за один день она набрала более 90 тысяч просмотров и почти 12000 лайков.

@hhannakas Kujutage siis seda last, kes tahab saada bussijuhiks😬🤣 #luxekspress ♬ originaalheli - Hanna
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#юмор #транспорт #социальные сети #пассажиры #соцсети #видео
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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