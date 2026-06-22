Прославленный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, воспитавшая таких чемпионок, как Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева, известна своей принципиальностью, дисциплинированностью и целеустремленностью. Из недавнего интервью стилисту и ведущему авторского шоу о моде Алеко Надиряну публика узнала, что Этери Георгиевна носит с собой в дамской сумке: эти мелочи помогли лучше понять ее как личность, взглянуть на наставницу с другой стороны, а также узнать о происходящем в спортивном закулисье.

Два телефона

Этери Георгиевна рассказала, что в ее сумке всегда лежат два телефона: первый предназначен только для связи с семьей, а второй – для всех остальных. Тутберидзе объясняет, что так ей спокойнее, ведь один может разрядиться, там закончатся средства на счету или случится любой другой форс-мажор.

юбопытно, что на заставке у тренера стоит фото единственной дочери Дианы, которой уже исполнилось 23 года. Тутберидзе считает важной эту связь и подчеркивает, что у них нежные и трепетные отношения, несмотря на то, что они давно живут в разных странах. Этери Георгиевна говорит, что у ее наследницы есть цели, мотивация, невероятная сила воли и твердый характер, гораздо сильнее, чем у нее самой.

Косметичка

Как выяснилось, тренер «по старинке» держит под рукой чистые листы для заметок и ручку: это бывает необходимо, чтобы быстро зафиксировать важную информацию, хотя чаще для этого хватает и смартфона. Этери Георгиевна признается, что не выходит из дома, не накрасившись. Но при этом каждый день берет с собой компактную косметичку на случай, если произошла внештатная ситуация и требуется срочно подправить макияж.

Обязательный атрибут в сумочке дамы – итальянские капли для глаз, карандаш, крем для рук и тональный крем, а также тушь, пудра и румяна. Еще у тренера есть зеркало «для слепых», с эффектом увеличения. Знаменитость пользуется таким, чтобы «увидеть все то, что не видят другие», то есть вовремя заметить и исправить мельчайшие детали и изменения в мейкапе или прическе, которые все портят.

Тутберидзе рассказала, что по утрам пользуется патчами под глаза после душа. Также женщина призналась, что пробовала лазером удалять пигментные пятна, которые появляются у нее на коже после пребывания на солнце. Однако результат ее не порадовал, и она перестала прибегать к такой процедуре.

Очки

Незаменимый атрибут в сумке прославленного тренера – очки в минималистичной и строгой оправе, которые используются только для чтения, но не в повседневной жизни. Этери Тутберидзе поделилась, что однажды приобрела аксессуар в Америке, и с тех пор не расстается с ним.

Салфетки

Знаменитость поделилась, что везде и всегда носит с собой влажные салфетки, которые удаляют до 99,9% микробов. Тутберидзе утверждает, что они не занимают много места в сумке, но нужны, чтобы все вокруг протирать. Этери Георгиевна признается, что она очень брезгливый человек. Когда в поездках заселяется в гостиничный номер – первым делом протирает все пульты и поверхности, которых предстоит касаться руками.

Выходя из дома, женщина старается не нажимать кнопки и не открывать ручки дверей, не трогать прочие предметы в общественных местах, если под рукой нет влажных салфеток или антисептиков. Этери Георгиевна говорит, что часто это вызывает улыбки окружающих, однако она придерживается этих правил и принципов, не обращая внимания на мнение посторонних. Также она с ужасом смотрит на то, как парни и мужчины обмениваются рукопожатиями при встрече.

Тренер вспомнила случай из детства, когда мама перед завтраком намазывала ей масло на хлеб, не используя нож. Девочка сделала родительнице замечание, сказав, что она не следователь и отпечатки пальцев ей не нужны, за что тут же получила пощечину. Родители воспитывали Этери в строгости, но чаще девочке хватало даже одной фразы или взгляда отца, чтобы понять, что ее поведение недопустимо.

Ключи от машины

В сумке знаменитость также носит ключи от авто. В 2026-м Тутберидзе водит машину китайского бренда, а до этого у нее было несколько «Мерседесов». Также Этери Георгиевна периодически ездит на олимпийском «БМВ», которую ей подарили. Тренер отмечает, что продать это авто не поднимается рука: она считает его святой машиной.

Женщина сама ездит за рулем и старается аккуратно и безопасно водить, однако отмечает, что аварии у нее все же случались. Так, она дважды въехала в шлагбаум на парковке, объяснив, что авто было высоким, а на улице шел дождь, поэтому преграду заметила уже слишком поздно. Также в ее водительской практике было ДТП с участием еще одной машины: второй водитель, которого Тутберидзе пропускала, повредил ей крыло. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и серьезных травм.

Игрушечный поросенок

Этери Тутберидзе показала зрителям и мягкий талисман в виде игрушечного поросенка из американского мультфильма про Винни-Пуха, который сопровождает ее во всех командировках и поездках. Тренер рассказала, что не помнит точно, когда он появился у нее, но уверена, что случилось это много лет назад, еще до рождения дочери Дианы.