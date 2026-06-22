12 августа 2026 года жители Европы смогут увидеть первое за 27 лет полное солнечное затмение. Во многих странах оно будет лишь частичным, однако в Испании Луна полностью закроет Солнце, а день на несколько мгновений превратится в ночь. Одним из лучших мест для наблюдения астрономы называют небольшой каталонский город Альтафулья.

Жители Европы готовятся к одному из самых редких и впечатляющих астрономических явлений последних десятилетий. Уже 12 августа 2026 года произойдет первое с 1999 года полное солнечное затмение, которое смогут наблюдать миллионы людей.

Во время максимальной фазы Луна полностью закроет солнечный диск, и среди белого дня на несколько минут наступят сумерки. По данным астрономов, полную фазу затмения можно будет увидеть только в отдельных регионах Испании, через которые пройдет основная полоса этого уникального явления.

Во многих других странах Европы затмение окажется частичным. Например, в Париже Луна закроет более 92% солнечного диска, однако полного исчезновения Солнца там не произойдет.

Особое внимание специалистов привлекла Альтафулья — небольшой средневековый город на побережье Каталонии. Местные власти включили его в список двадцати лучших площадок для наблюдения за затмением. Согласно расчетам, именно здесь фаза полной темноты продлится около 55 секунд.

Однако туристов привлекает не только редкое небесное зрелище. Альтафулья известна своим историческим центром Вила-Клоса с узкими мощеными улочками, каменными домами и старинными арками. Среди главных достопримечательностей — замок XI века, церковь Святого Мартина и римская вилла Эльс-Мунц, расположенная недалеко от побережья.

Любителей моря ждут уютные бухты с прозрачной водой и старинные рыбацкие домики, а ценители природы могут посетить живописное устье реки Гайя, особенно красивое на закате.

Тем, кто планирует увидеть затмение своими глазами, специалисты советуют приезжать заранее, поскольку ожидается большой наплыв туристов. Наиболее удобными местами для наблюдения считаются побережье и окрестности часовни Сант-Антонио-де-Падуя.

Астрономы также напоминают о мерах безопасности. Наблюдать за солнечным затмением можно только через специальные сертифицированные защитные очки. Даже кратковременный взгляд на Солнце без защиты способен привести к серьезному повреждению зрения.

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года станет одним из самых ярких астрономических событий десятилетия. Для тех, кто мечтает увидеть, как среди дня на несколько секунд наступает ночь, испанская Альтафулья может стать одним из лучших мест в Европе, объединив редкое небесное явление с атмосферой старинного средиземноморского города.