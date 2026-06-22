В Москве рукоплещут третьей части раскрученной франшизы «Холоп» в режиссуре Клима Шипенко и с целой гирляндой звезд в главных ролях. Первые два фильма, вышедшие в новогодние каникулы, собрали в совокупности солидные 7 млрд рублей. Была надежда, что зрители валом повалят на щедро профинансированную (бюджет 1,2 млрд) и широко разрекламированную третью часть «Холопа», выпущенную в большом количестве копий в канун Дня России. Но итоги трех праздничных выходных принесли весьма противоречивые результаты.

Да, «Холоп 3», собрав 262,8 млн рублей, возглавил кинопрокат с 11 по 14 июня. Но, во-первых, фильм за это время заработал значительно меньше, чем в свое время собрал «Холоп 2» только за первый день проката (319 млн). И потом, совсем немного от третьей серии «Холопа» отстал американский музыкальный фильм «Майкл». За восьмую неделю показов беллетризованная кинобиография поп-короля Майкла Джексона заработала 250 млн, а ее общая касса в России приблизилась к 1,4 млрд рублей.

Аналитик кинобизнеса Сергей Лавров не прогнозирует третьему «Холопу» и половины этой суммы. А ведь для того, чтобы окупиться, фильму надо собрать 2,5 млрд рублей, поскольку половина вырученных денег достанется кинотеатрам. Получается, участвовать в новогодней битве, когда экран прицельно зачищается от иностранных фильмов, совсем не то, что нос к носу соперничать с прорвавшимся в наш официальный прокат голливудским кассовым хитом, собравшим к сегодняшнему дню в мире под миллиард долларов.

Почему, спрашивается, публика с известной прохладцей отнеслась к новому «Холопу»? Виной ли тому короткая в наших северных широтах летняя пора, когда народ предпочитает походам в кино прогулки на природе? Или «Майкл» оттянул на себя значительную часть аудитории? Или сыграла роль дороговизна билетов (в Москве за поход на третьего «Холопа» в среднем пришлось отдать 784 рубля)?

Как многие, вероятно, помнят, в первом «Холопе» отвязного мажора Гришу (Милош Бикович) перевоспитывали плетью и кнутом во времена крепостного права. Во втором «Холопе» уже остепенившийся Гриша вразумлял зарвавшуюся мажорку Катю (Аглая Тарасова), которую отправили в 1812 год и в патриотических целях организовали ей покушение на Бонапарта. В третьем «Холопе» исправлению подлежит семейная пара — супруги Борис и Елена Вяземские (Павел Прилучный и Кристина Асмус), давно опостылевшие друг другу и регулярно устраивающие драки с битьем антиквариата.

Волею авторов фильма они собираются развестись и раздербанить нажитый непосильным трудом семейный бизнес. Эта ситуация не на шутку тревожит детей семейства, которые обращаются к Грише (его играет все тот же Бикович, только заматеревший) и его команде, где верховодит психолог-экспериментатор Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин), с просьбой спасти рассыпающийся на глазах брак родителей. Финансировать спецоперацию продвинутые отроки, свободно читающие на английском, предпочитают невесть откуда взявшимися у них биткоинами. Поскольку у Гриши дело в фирме поставлено на поток, супругов немедленно отправляют для исправления в эпоху Петра I, где бизнесмен Борис оказывается бесправным холопом, а бывшая певица Елена оборачивается развратной графиней, просыпающейся в одной постели с конюхом...

В третьем «Холопе» юмор практически выветрился, а о новизне сценарных ходов, правде ситуаций и характеров, убедительности всего происходящего на экране говорить не приходится.

Нынешнее зрелище состоит из офисных анекдотов, морских путешествий, фривольных приключений во дворце турецкого султана, беготни, прыжков и трюков, в результате которых главным героям предстоит стать белыми, пушистыми и вновь любящими супругами. Параллельно будут развиваться любовные отношения Гриши и матери-одиночки Веры (Анна Чиповская), которые завершатся пышной свадьбой с плясками под вокал и подтанцовки певицы Елки. А отец Гриши (Александр Самойленко) и его жена (Мария Миронова) подарят ему маленького братика. Такая вот навязчивая апология семейных ценностей, которая, судя по результатам первых дней проката, массового зрителя не особо зажгла.

Скорее всего, четвертого «Холопа», о котором глухо проговаривались продюсеры и сам режиссер, уже не будет, чему зритель не склонен огорчаться. Франшиза к третьей серии изрядно исчерпала себя. Если только авторы не додумаются в следующий раз отправить мажоров для исправления не в прошлое, а в будущее, что, не исключаю, сможет освежить «холопиаду».