Ольга Кабо сейчас одна растит 13-летнего сына Витю. С отцом мальчика актриса развелась в 2020 году. С тех пор бизнесмен Николай Разгуляев почти не участвует в воспитании ребенка.

Актриса призналась, что сейчас занимается переводом наследника в другую школу. Выбор Кабо пал на частное учебное заведение в Подмосковье. «Очень надеюсь, что там Виктор найдет настоящих друзей», — поделилась Ольга.

А еще впервые за долгое время высказалась о бывшем муже Николае Разгуляеве. «Виктору не хватает мужского воспитания. К сожалению, его отец сейчас практически не участвует в его воспитании», — цитирует ее «СтарХит».

Отметим, Кабо не жила с мужем с 2016-го, но не спешили объявлять о расставании публично, чтобы избежать шумихи. Но в 2020 году все же развелись.

Кабо судилась с бывшим мужем за квартиру в центре Москвы и пыталась выбить с него алименты. Однако мужчину признали банкротом.