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Звезда кино Ольга Кабо прервала молчание о бывшем муже 1 85

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ольга Кабо

Ольга Кабо сейчас одна растит 13-летнего сына Витю. С отцом мальчика актриса развелась в 2020 году. С тех пор бизнесмен Николай Разгуляев почти не участвует в воспитании ребенка.

Актриса призналась, что сейчас занимается переводом наследника в другую школу. Выбор Кабо пал на частное учебное заведение в Подмосковье. «Очень надеюсь, что там Виктор найдет настоящих друзей», — поделилась Ольга.

А еще впервые за долгое время высказалась о бывшем муже Николае Разгуляеве. «Виктору не хватает мужского воспитания. К сожалению, его отец сейчас практически не участвует в его воспитании», — цитирует ее «СтарХит».

Отметим, Кабо не жила с мужем с 2016-го, но не спешили объявлять о расставании публично, чтобы избежать шумихи. Но в 2020 году все же развелись.

Кабо судилась с бывшим мужем за квартиру в центре Москвы и пыталась выбить с него алименты. Однако мужчину признали банкротом.

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#звезды #шоу-бизнес #алименты #развод #семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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