Американские автомобильные концерны General Motors и Ford намерены запустить на своих мощностях производство вооружений, в том числе ЗРК Patriot и ракет Tomahawk. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

"Заказчики из сектора обороны ведут сейчас переговоры с General Motors, они ведут переговоры с Ford. И я знаю, что компания General Motors с радостью ждет запуска производства вооружений. У них есть некоторые заводы, которые они собираются перепрофилировать. И они собираются производить вооружения, включая Patriot, включая Tomahawk и многие другие вещи. Производство вооружений - это большой экономический толчок. Так что некоторые автопроизводители, если у них есть доступ к производственным мощностям, договариваются о производстве ракет, в частности для ЗРК Patriot. У нас их много, и мы хотим гарантировать, что у нас их всегда будет много".

Ранее, в апреле, газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон обращается к автопроизводителям, стремясь подстегнуть производство вооружений, - "как это делалось во время Второй мировой войны".

Возможное истощение запасов вооружений в США из-за войны в Иране

Со своей стороны газета The New York Times писала, что из-за войны в Иране запасы многих видов важнейших вооружений США, в том числе крылатых ракет Tomahawk, ракет для ЗРК Patriot, а также ракет наземного базирования Precision Strike и ATACMS, оказались на грани истощения.

"Если Трамп отдаст командующим войсками приказ нанести дополнительные удары с целью уничтожить или ослабить иранский потенциал, американские ВС окажутся вынуждены растратить еще больше запасов важнейших боеприпасов, - рассуждали журналисты в мае. - Такие действия еще больше истощат запасы США в то время, когда Пентагон и крупнейшие производители вооружений и так с трудом находят производственные мощности для пополнения запасов США".

Опасения, связанные с истощением американских запасов вооружений, есть и у европейских союзников Вашингтона, следует из публикации. Эти союзники заказали у США боеприпасы на миллиарды долларов для Украины и теперь опасаются, что они не будут поставлены, поскольку понадобятся американским вооруженным силам для пополнения собственных запасов, поясняли авторы, пишет "Немецкая волна".