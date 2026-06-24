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Содержание кур дома может обойтись французам в штраф в 3000 евро 0 35

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Галльский петух недоволен.

Это означает прохождение лабиринта санитарных деклараций, правил застройки, правил зонирования и стандартов района.

В 2026 году разведение кур-несушек у себя дома превратилось для французов в настоящий бюрократический кошмар.

Франция - страна сельская, большая часть населения живет за городом, и находится немало тех, кто поддается соблазну разбить огородик, поставить пчелиный улей или даже завести курочек, которые будут нести экологически чистые яички. Лично знаю таких прекрасных людей!

На государство бдит! Санитарная декларация в мэрии, разрешение на строительство, зависящее от размера курятника, и установленные расстояния от соседних участков: местные власти превращают банальное когда-то решение завести кур в потенциальное правонарушение, карающееся штрафами от 750 до 6000 евро🫣

В 2026 году обустройство простого курятника на заднем дворе означает прохождение лабиринта санитарных деклараций, правил застройки, правил зонирования и стандартов района.

Во-первых, в мэрию необходимо подать обязательную санитарную декларацию.

Во-вторых, требуется предварительная проверка местного плана градостроительства, поскольку он может запрещать использование определенных материалов, определенную высоту или даже использование помещений для содержания животных. В жилых комплексах или кондоминиумах внутренние правила могут запрещать разведение скота, даже без согласования с мэрией. Другими словами, существует несколько уровней правил, наложенных друг на друга, каждый со своими инспекторами, своими штрафами и своими процедурами.

В-третьих, установлены расстояния от соседних участков, и несоблюдение этих правил может повлечь за собой штрафы. При этом необходимо соблюдать минимальное соотношение площади (1 м² на курицу в помещении, рекомендуется от 8 до 10 м² на выгул). В то же время владельцы птицы должны соблюдать санитарные требования, установленные в рамках мониторинга заболеваний птиц.

Нарушение правил может повлечь за собой штрафы в размере от 1200 до 6000 евро. Некоторые правонарушения наказываются штрафом четвертой степени до 750 евро. Даже малейший соседский спор может привести к судебному разбирательству. Запахи, мухи или шум, скорее всего, будут расценены как нарушения общественного порядка. Что касается петуха, то его утреннее кукареканье может повлечь за собой штраф в размере 68 евро, который может быть увеличен до 180 евро.

Продажа излишков яиц также будет строго регулироваться.

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#Франция #сельское хозяйство #штрафы #бюрократия
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