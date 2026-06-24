Попытка обогнать Китай: Трамп распорядился подготовить США к постквантовой эпохе.

В Белом доме заявили о новом курсе для американской технологической политики — от разработки квантовых компьютеров до подготовки инфраструктуры к постквантовой эпохе. В этих целях Дональд Трамп подписал сразу два указа,- сообщает RTVI US.

Первый указ направлен на защиту от киберугроз. Трамп поручил федеральным ведомствам ускорить переход на криптографические системы, устойчивые к атакам квантовых компьютеров. Речь идет о замене методов шифрования, которые рискуют вскоре стать уязвимыми.

Второй указ посвящен развитию квантовых технологий, которые «способны совершить революцию в промышленности, медицине, обороне и энергетике». Цель — вернуть лидерство, которое США постепенно теряют.

Указы появились на фоне растущей конкуренции с Китаем в этой отрасли. Пекин сейчас по отдельным направлениям опережает США — особенно в области квантовой связи. Еще около 10 лет назад Китай первым в мире развернул крупнейшую защищенную квантовую сеть между городами — около 2 000 км между Пекином и Шанхаем.