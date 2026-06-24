Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Эти технологии совершат революцию» 2 170

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

ФОТО: twitter

Дональд Трамп подписал два указа.

Попытка обогнать Китай: Трамп распорядился подготовить США к постквантовой эпохе.

В Белом доме заявили о новом курсе для американской технологической политики — от разработки квантовых компьютеров до подготовки инфраструктуры к постквантовой эпохе. В этих целях Дональд Трамп подписал сразу два указа,- сообщает RTVI US.

Первый указ направлен на защиту от киберугроз. Трамп поручил федеральным ведомствам ускорить переход на криптографические системы, устойчивые к атакам квантовых компьютеров. Речь идет о замене методов шифрования, которые рискуют вскоре стать уязвимыми.

Второй указ посвящен развитию квантовых технологий, которые «способны совершить революцию в промышленности, медицине, обороне и энергетике». Цель — вернуть лидерство, которое США постепенно теряют.

Указы появились на фоне растущей конкуренции с Китаем в этой отрасли. Пекин сейчас по отдельным направлениям опережает США — особенно в области квантовой связи. Еще около 10 лет назад Китай первым в мире развернул крупнейшую защищенную квантовую сеть между городами — около 2 000 км между Пекином и Шанхаем.

×
Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #конкуренция #технологии #кибербезопасность #Китай #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пляж на Мальорке
Изображение к статье: Здание сената США
Изображение к статье: Танкер в море
Изображение к статье: Американский военный

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рядом с собором Нотр-Дам начал работу плавучий книжный магазин Nanna
Культура &
Изображение к статье: Уборка
Люблю!
Изображение к статье: Негативный контент перед сном
Люблю!
Изображение к статье: Дети охлаждаются в фонтане
Наша Латвия
Изображение к статье: Место кораблекрушения Хестё-Бусё, Расеборг. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: венок в реке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рядом с собором Нотр-Дам начал работу плавучий книжный магазин Nanna
Культура &
Изображение к статье: Уборка
Люблю!
Изображение к статье: Негативный контент перед сном
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео