Началом нынешнего кризиса в польско-украинских отношениях спотал указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанный в мае 2026 года. По случаю годовщины создания Сил специальных операций Украины он присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» — одному из элитных подразделений украинского спецназа — почётное наименование «имени Героев УПА». В обосновании решения говорится о «восстановлении исторических традиций национальной армии» и «образцовом выполнении задач по защите территориальной целостности и независимости Украины» в войне с Россией.

Обо всех аспектах проблемы рассуждает polskieradio.pl.

Реакция Польши была немедленной и на редкость единодушной. Редко бывает так, чтобы практически вся политическая сцена — от левых до правых — говорил одним голосом. Представители правительства назвали это решение «неприемлемым», подчеркнув, что оно ранит память жертв Волынской трагедии. Польское Министерство иностранных дел также предупредило, что такой шаг может стать «топливом для российской пропаганды», предоставляя Кремлю дополнительные аргументы для атак на Украину и ослабления западной поддержки Киева.

Для многих украинцев нынешний спор вокруг УПА кажется непонятным. Украина уже более четырёх лет ведёт войну за выживание против России. Польша и поляки являются одними из её ближайших союзников. Почему же тогда в Варшаве вспыхивают политические бури каждый раз, когда украинские власти оказывают почести УПА или её лидерам?

Для многих людей на Западе этот конфликт выглядит как очередной исторический спор Восточной Европы. Однако в действительности речь идёт о гораздо более глубокой проблеме: памяти жертв, различных интерпретациях истории и вопросе о том, можно ли чтить организацию, которая одновременно боролась за свободу и совершала массовые преступления.

Одна аббревиатура — две совершенно разные истории Главная проблема заключается в том, что поляки и украинцы смотрят на УПА и видят две совершенно разные вещи.

Что видит большинство украинцев?

Для многих украинцев Украинская повстанческая армия является символом борьбы за независимость. Это партизаны, которые воевали против Советского Союза, сопротивлялись НКВД и долгие годы пытались сохранить мечту о независимом украинском государстве.

После российской агрессии в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году этот аспект истории стал ещё более значимым. В глазах многих украинцев УПА символизирует сопротивление российскому империализму. Для современных украинских военных, сражающихся под Бахмутом, Авдеевкой или Харьковом, она является частью традиции борьбы за свободу.

Именно поэтому многие украинцы не понимают польских протестов. С их точки зрения критика УПА выглядит как нападение на украинских национальных героев во время войны.

Что видят поляки?

Поляки смотрят на ту же организацию совершенно иначе. В польской исторической памяти УПА, прежде всего, несёт ответственность за Волынскую трагедию и массовые убийства польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны. Жертвами становились главным образом женщины, дети и пожилые люди. По оценкам польских историков, погибло более 100 тысяч поляков. В Польше эти события официально считаются геноцидом.

Стоит отметить, что как исполнители, так и жертвы Волынской трагедии в большинстве своём были гражданами Второй Речи Посполитой. В 1944 году, когда произошли эти события, независимого украинского государства ещё не существовало.

Поэтому, когда современное украинское государство оказывает почести УПА, многие поляки воспринимают это не как память о борьбе за независимость, а как прославление организации, ответственной за гибель их соотечественников.

Именно этот аспект часто остаётся непонятным для иностранных наблюдателей. Для поляков УПА — это не символ борьбы против СССР. Это, прежде всего, организация, связанная с одной из крупнейших трагедий в истории польского народа.

По мнению Варшавы, невозможно толерантно относиться к культу формирования, совершившего массовую этническую чистку гражданского населения, даже если впоследствии оно боролось против коммунистического режима.

Почему этот спор вызывает столько эмоций?

Представим ситуацию, в которой европейское государство решает чествовать военное формирование, подчёркивая исключительно его борьбу против тоталитаризма, но умалчивая о том, что это же формирование ранее совершало массовые преступления против мирного населения. Именно так многие поляки воспринимают современную украинскую политику памяти в отношении УПА.

Проблема заключается не в признании того факта, что УПА воевала против советской власти. Проблема в том, что украинское государство зачастую акцентирует внимание исключительно на этом аспекте деятельности организации, отодвигая на второй план или замалчивая её ответственность за преступления против поляков.

Почему этот вопрос особенно болезнен именно сейчас?

Есть ещё один важный контекст, который часто остаётся незамеченным за пределами Польши. Уже много лет Варшава добивается возможности проведения полноценных поисковых и эксгумационных работ на местах гибели жертв Волынской трагедии. Для семей погибших это вопрос элементарного человеческого достоинства — найти останки своих близких и достойно их похоронить.

В Польше существует ощущение, что этот процесс продвигается слишком медленно и долгие годы сталкивался с административными препятствиями со стороны Украины.

Поэтому, когда одновременно появляются жесты в честь УПА, многие поляки воспринимают это как отсутствие сочувствия к жертвам. В их глазах создаётся впечатление, что память о тех, кто совершал преступления, оказывается важнее памяти о погибших мирных жителях.

Означает ли этот спор конец польско-украинского союза?

Нет. Это одно из самых распространённых заблуждений, которое активно использует российская пропаганда и которое нередко повторяют некоторые зарубежные комментаторы. Польская критика указа Зеленского не означает изменения геополитического курса.

Варшава остаётся одним из важнейших партнёров Киева. Подавляющее большинство польских политических элит по-прежнему считает Россию главной угрозой европейской безопасности и поддерживает украинскую борьбу за независимость. Вместе с тем поляки ожидают, что тесное партнёрство будет строиться на взаимном уважении и понимании, в том числе по отношению к сложным страницам истории.

Критика УПА не означает поддержку российской версии событий. Напротив, многие польские политики подчёркивают, что героизация УПА даёт Кремлю готовые аргументы для пропагандистских тезисов о «нацистской Украине».

С точки зрения Варшавы, подобные решения не укрепляют позиции Киева, а затрудняют его борьбу за международную поддержку.

Что важно понять украинцам?

Большинство поляков не оспаривают право Украины на собственную национальную память и на почитание людей, которые боролись за независимость страны. Проблема возникает тогда, когда память о борьбе за свободу полностью затмевает память о жертвах.

Польское возмущение вызвано, прежде всего, не неприязнью к Украине. Оно основано на убеждении, что подлинное примирение между народами невозможно без признания всей исторической правды, включая её самые болезненные страницы.

Для многих поляков путь Украины к полной интеграции в Европейский союз проходит не только через экономические реформы, военные успехи или членство в западных институтах. Он также предполагает честный и открытый разговор о собственной истории.