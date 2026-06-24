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Многие страны почувствуют угрозу, если Украина вступит в ЕС - Эвика Силиня 0 569

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
tv24
Изображение к статье: Эвика Силиня
ФОТО: LETA

В передаче TV24 «Глобус» депутат Сейма (JV), член комиссии по европейским делам и бывший премьер-министр (2023–2026) Эвика Силиня отмечает, что Латвия на уровне Европейского союза будет отстаивать интересы своих фермеров, поскольку переговоры об интеграции Украины в ЕС будут сложными и потребуют компромиссов.

Она подчеркивает, что процесс присоединения Украины не будет быстрым и простым, поскольку необходимо будет сбалансировать как интересы европейских стран, так и возможности Украины и её вклад в европейскую безопасность. Силиня отмечает, что в многолетнем бюджете Европы для Украины предусмотрено существенное финансирование, однако по его объёму и условиям ещё предстоят политические дискуссии.

Политик указывает, что Украина уже сейчас выражает готовность внести значительный вклад в европейскую безопасность и поддерживать государства-члены, в том числе Латвию, с учётом угроз, создаваемых Россией. Одновременно она подчеркивает, что опыт Украины в войне является значимым ресурсом для Европы, особенно в сферах безопасности, обороны и цифрового развития.

Силиня также отмечает, что интеграция Украины в ЕС может создать вызовы для конкуренции, особенно в сельском хозяйстве, поэтому потребуется сбалансировать интересы существующих государств-членов и Украины. Она подчеркивает, что присоединение Украины будет постепенным процессом, а не разовым политическим решением с немедленным предоставлением полных прав.

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#сельское хозяйство #Украина #конкуренция #безопасность #интеграция #дипломатия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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