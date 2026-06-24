Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня и завтра, 25 июня, в рамках рабочего визита в Польшу примет участие в конференции по восстановлению Украины в Гданьске и в саммите лидеров стран восточного фланга, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня.

Конференцию по восстановлению Украины в этом году организует премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время конференции у Кулбергса запланированы встречи с министром энергетики Украины и представителями латвийских предприятий, участвующих в восстановлении Украины.

Цель конференции - оказать поддержку восстановлению Украины, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию. В конференции примут участие премьер-министр Украины и главы других государств и правительств.

Во время визита Кулбергс также планирует посетить Гдыню, в том числе военно-морскую базу.

Во время отсутствия Кулбергса обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Эдвардс Смилтенс.