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В Париже у стен Нотр-Дама появился плавучий книжный магазин 0 12

Культура &
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рядом с собором Нотр-Дам начал работу плавучий книжный магазин Nanna

На Сене, рядом с собором Нотр-Дам, начал работу необычный культурный проект — плавучий книжный магазин Nanna. Городские власти Парижа выдали организаторам разрешение на размещение баржи в историческом центре столицы на ближайшие десять лет.

Создатели проекта рассчитывают превратить судно в новое место встречи для любителей литературы, искусства и современного городского отдыха. Пространство объединяет традиции парижской богемной культуры с новыми форматами общения и досуга.

На борту баржи собрана библиотека из более чем 5000 книг. Издания распределены по тематическим разделам, а особое место в коллекции занимают произведения женщин-авторов. Здесь также представлены классическая французская и мировая литература, поэзия и драматургия.

Главная особенность проекта заключается в его открытом формате. Посетители могут бесплатно взять любую понравившуюся книгу без обязательства возвращать ее обратно. Кроме того, каждый желающий может пополнить коллекцию собственными книгами, оставив их на борту для следующих читателей.

Вечером пространство меняет свой характер и превращается в культурную площадку с насыщенной программой. Для гостей организуют встречи с писателями, поэтические чтения, тематические мероприятия для любителей литературы и музыкальные вечера с участием диджеев. На барже также работает бар.

Один из основателей проекта, Николя Лажеро Лассер, отметил, что Сена на протяжении веков вдохновляла художников, писателей и поэтов, поэтому книжное пространство на воде органично вписывается в культурную жизнь французской столицы.

Открытие Nanna происходит на фоне непростой ситуации на книжном рынке Франции. По данным Национального центра книги, в прошлом году число закрывшихся книжных магазинов впервые превысило количество новых открытий. Авторы проекта надеются, что необычный формат поможет привлечь к чтению новую аудиторию и напомнит о ценности бумажной книги в эпоху цифровых технологий.

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#литература #культура #библиотека #Париж
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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