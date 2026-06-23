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В музее «Рижская биржа» открылась персональная выставка испанского художника Лидо Рико 0 22

Культура &
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге открылась персональная выставка испанского художника Лидо Рико

Лидо Рико — один из выдающихся представителей современного испанского искусства. На своей персональной выставке «Откровение», которая открылась в музее "Рижская биржа" и продлится до 23 августа, автор предлагает особое путешествие и новый взгляд — на прошлое через призму настоящего. Прогулка по различным выставочным залам, которые поначалу могут показаться временной аномалией, превратится в захватывающее и неожиданное приключение, полное открытий, которые дарит современное искусство и музейная среда.

Рико начал изучать изобразительное искусство в Политехническом университете Сан-Карлос в Валенсии и закончил учёбу в 1991 году в Высшей школе изобразительных искусств в Париже. В 1989 году он получил первую молодёжную премию изобразительного искусства в Мурсии, а в 1990 году получил стипендию изобразительных искусств в автономном сообществе Мурсия и Премию молодёжного искусства Института молодёжи Мадрида.

В 1992 году он был выбран скульптором для создания композиции перед павильоном Мурсии на Всемирной выставке в Севилье.

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В 2001 году художник получил почётный приз на VI выставке рисунка, проходившей в городе Дьёр в Венгрии. В 2005 году министерство иностранных дел Испании назначило его представителем страны на XXIII выставке в Александрии (Египет), где Рико получил Гран-при.

С начала своей профессиональной деятельности Рико принял участие более чем в сотне выставок по всему миру. Его работы находятся, в частности, в Центре искусств королевы Софии, в различных учреждениях, таких как коллекция Банка Испании в Мадриде и прочих государственных и частных коллекциях.

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Лидо Рико является создателем собственного пластического стиля с использованием собственного тела в качестве рабочего инструмента. Сначала художник и скульптор использует в качестве основного материала воск, в который он вводит различные составные части, соразмеряя трехмерные коллажи с сильной концептуальной нагрузкой. Затем автор буквально окунает своё тело в различные материалы, чтобы достичь формы предметов, которые впоследствии он воплощает в смоле полиэстера.Тонкость, ирония и элегантность — основные составляющие его творчества.

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#выставка #искусство #культура #творчество #художник #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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