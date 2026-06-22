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Сара Мишель Геллар исполнит роль Смерти в новой романтической фэнтези-комедии 0 26

Культура &
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сара Мишель Геллар исполнит роль Смерти в романтической фэнтези-комедии

Актриса Сара Мишель Геллар

Звезда сериала Баффи — истребительница вампиров Сара Мишель Геллар получила одну из главных ролей в фильме «Thud». В новой картине режиссера Мали Элфман актриса воплотит на экране образ Смерти.

Проект описывают как сверхъестественную романтическую историю с элементами черной комедии. Компанию Геллар на съемочной площадке составит Руди Панкоу, известный по сериалу "Внешние отмели". Ему досталась роль Жнеца.

Сюжет фильма разворачивается вокруг необычной встречи на трехдневном свадебном празднике в экзотической локации. На торжество прибывают Жнец и Дьявол, каждый со своими планами нарушить ход праздника и устроить хаос. Однако неожиданно между героями возникает взаимное притяжение, которое меняет развитие событий.

Сценарий к фильму написала Нога Пнуэли. Ее работы дважды попадали в знаменитый «Черный список» Голливуда, куда ежегодно включают лучшие нереализованные кинопроекты.

Съемки «Thud» пройдут в Лос-Анджелесе, а премьера картины намечена на 2027 год. В продюсерскую команду вошли Дерек Бише, Дэвид Гроув Черчилль Вист, а также представители компаний Helmstreet Productions, Divide/Conquer и Radio Silence, работавшие над рядом успешных жанровых проектов последних лет.

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#кино #культура #Голливуд #романтика #фильмы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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