Звезда сериала Баффи — истребительница вампиров Сара Мишель Геллар получила одну из главных ролей в фильме «Thud». В новой картине режиссера Мали Элфман актриса воплотит на экране образ Смерти.

Проект описывают как сверхъестественную романтическую историю с элементами черной комедии. Компанию Геллар на съемочной площадке составит Руди Панкоу, известный по сериалу "Внешние отмели". Ему досталась роль Жнеца.

Сюжет фильма разворачивается вокруг необычной встречи на трехдневном свадебном празднике в экзотической локации. На торжество прибывают Жнец и Дьявол, каждый со своими планами нарушить ход праздника и устроить хаос. Однако неожиданно между героями возникает взаимное притяжение, которое меняет развитие событий.

Сценарий к фильму написала Нога Пнуэли. Ее работы дважды попадали в знаменитый «Черный список» Голливуда, куда ежегодно включают лучшие нереализованные кинопроекты.

Съемки «Thud» пройдут в Лос-Анджелесе, а премьера картины намечена на 2027 год. В продюсерскую команду вошли Дерек Бише, Дэвид Гроув Черчилль Вист, а также представители компаний Helmstreet Productions, Divide/Conquer и Radio Silence, работавшие над рядом успешных жанровых проектов последних лет.