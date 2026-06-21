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На Андрейосте пройдет бесплатный летний фестиваль Riga Riverside Festival 0 7

Культура &
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Андрейосте пройдет бесплатный летний фестиваль

Фото: соцсети

28 июня Андрейоста вновь станет одной из главных площадок летнего отдыха в Риге. С 15:00 до 20:00 на улице Экспорта, 3A, состоится бесплатный Riga Riverside Festival, который объединит музыку, развлечения для всей семьи, гастрономические зоны и зрелищный парад парусных яхт на Даугаве.

Фестиваль уже третий год подряд собирает жителей и гостей столицы, предлагая провести летний день у воды в непринужденной атмосфере. Организаторы подготовили программу для посетителей всех возрастов: творческие мастер-классы, семейные активности, большие деревянные игры и ретро-карусели.

На протяжении всего мероприятия будет работать зона уличной еды, где можно будет попробовать самые разные блюда и напитки — от устриц и пиццы до бургеров, вафель и блюд, приготовленных на гриле.

Музыкальную программу откроет проект UKULELE, который выступит для самых юных гостей фестиваля. Также на сцену выйдут Финькис и популярный латвийский певец Интарс Бусулис вместе с Abonementa orķestris. За музыкальное сопровождение и летнее настроение будет отвечать DJ Judzhen.

Главным событием вечера станет парусный парад регаты GoRR, который пройдет на Даугаве с 18:00 до 19:00. По реке торжественно проследуют около пятидесяти яхт, создавая впечатляющее зрелище для зрителей на набережной.

По словам организаторов, цель фестиваля — укрепление местного сообщества, популяризация отдыха у воды и развитие современной городской среды в Риге.

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#фестиваль #Рига #культура #музыка #развлечения #лето
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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