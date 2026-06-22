Наиболее впечатляющий результат показало издание "Майкл Джексон. Биография в комиксах". За первые 15 дней июня книга продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь предыдущий месяц. Рост продаж составил 246%. Графический роман, созданный при участии более двадцати художников из разных стран, рассказывает историю артиста от выступлений в составе группы The Jackson 5 до мировой славы.

Значительный рост спроса зафиксирован и на книгу "В студии с Майклом Джексоном". Ее продажи увеличились на 166% по сравнению с маем. Автор издания — пятикратный лауреат премии «Грэмми» Брюс Свиден, который много лет работал с Джексоном над культовыми альбомами. В своих воспоминаниях Свиден подробно рассказывает о создании пластинок Off the Wall, Thriller и Bad, ставших важной частью истории мировой поп-музыки.

Аналитики также отметили резкий рост интереса к этим книгам на маркетплейсах. Количество добавлений в корзину комикс-биографии на Wildberries увеличилось почти в восемь раз, а на Ozon — более чем втрое. Книга Брюса Свидена также показала впечатляющую динамику: число потенциальных покупок выросло в четыре раза на Wildberries и почти втрое на Ozon.

Эксперты связывают такой всплеск интереса с выходом нового фильма, который вновь привлек внимание публики к жизни, творчеству и наследию одного из самых известных музыкантов в истории.