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Фильм о Майкле Джексоне спровоцировал всплеск интереса к книгам о поп-короле 0 47

Культура &
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фильм о Майкле Джексоне спровоцировал всплеск интереса к книгам о поп-короле

Кадр из фильма "Майкл"

Выход биографической картины "Майкл" режиссера Антуан Фукуа заметно повысил интерес читателей к литературе о легендарном музыканте Майкле Джексоне. Согласно данным исследования проекта «Кладезь. Музыка», продажи нескольких книг о певце за первую половину июня резко выросли.

Наиболее впечатляющий результат показало издание "Майкл Джексон. Биография в комиксах". За первые 15 дней июня книга продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь предыдущий месяц. Рост продаж составил 246%. Графический роман, созданный при участии более двадцати художников из разных стран, рассказывает историю артиста от выступлений в составе группы The Jackson 5 до мировой славы.

Значительный рост спроса зафиксирован и на книгу "В студии с Майклом Джексоном". Ее продажи увеличились на 166% по сравнению с маем. Автор издания — пятикратный лауреат премии «Грэмми» Брюс Свиден, который много лет работал с Джексоном над культовыми альбомами. В своих воспоминаниях Свиден подробно рассказывает о создании пластинок Off the Wall, Thriller и Bad, ставших важной частью истории мировой поп-музыки.

Аналитики также отметили резкий рост интереса к этим книгам на маркетплейсах. Количество добавлений в корзину комикс-биографии на Wildberries увеличилось почти в восемь раз, а на Ozon — более чем втрое. Книга Брюса Свидена также показала впечатляющую динамику: число потенциальных покупок выросло в четыре раза на Wildberries и почти втрое на Ozon.

Эксперты связывают такой всплеск интереса с выходом нового фильма, который вновь привлек внимание публики к жизни, творчеству и наследию одного из самых известных музыкантов в истории.

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#книги #культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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