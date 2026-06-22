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Артист, которого ждали: Семён Слепаков выступит на заключительном вечере Laima Rendezvous Jūrmala 2026 1 56

Культура &
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семён Слепаков выступит на заключительном вечере Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Программа финального дня Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пополнилась громким именем. В заключительный вечер, в воскресенье, 26 июля, на сцену концертного зала «Дзинтари» поднимется музыкант, поэт и мастер интеллектуальной сатиры Семён Слепаков. Фестиваль пройдёт с 24 по 26 июля, и его выступление станет ярким моментом вечера закрытия фестиваля.

Возвращение Слепакова в Юрмалу особенно ожидаемо. Годом ранее его сольный вечер в рамках фестиваля прошёл при аншлаге и стал одним из самых ярких событий сезона Дзинтари: полный зал, продолжительные овации и остроумные тексты, которые публика знала наизусть. На этот раз артист станет участником воскресного вечера и исполнит несколько композиций - в своей характерной манере. Прозвучат как полюбившиеся, давно разошедшиеся на цитаты произведения, так и новые, впервые представленные публике. Выступление Семена Слепакова на Laima Rendezvous Jūrmala открывает новый сезон в гастрольной жизни артиста: уже в ближайшее время он объявит даты и города своего европейского тура.

Семён Слепаков самобытное явление на современной сцене - в его песнях точная ирония сплетается с искренностью и подлинной человечностью. Каждое выступление артиста заставляет смеяться и в ту же минуту задуматься о самом важном.

«Семён особенный артист. Его юмор тонкий, песни честные, ироничные и очень человечные. Я счастлива, что он снова украсит наш фестиваль и выйдет на сцену именно в финале. Уверена, это будет один из самых ярких и эмоциональных вечеров, которые нельзя пропустить», - отмечает муза фестиваля Лайма Вайкуле.

С 2015 года Laima Rendezvous Jūrmala остаётся одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в странах Балтии. Ежегодно он объединяет на одной сцене артистов из Латвии и со всего мира - более 40 исполнителей из 20 стран, чьи выступления звучат в сопровождении живого оркестра. Особая аура концертного зала «Дзинтари» и мастерство творческой команды фестиваля из года в год создают уникальную площадку, где музыка встречается с искусством, элегантностью и душевностью.

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#фестиваль #юмор #Латвия #артист #культура #музыка #Лайма Вайкуле
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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