Осенью прошлого года самоуправление Аугшдаугавского края приняло решение передать государству часть имущества бывшей Раудской школы, это в 40 километрах от Даугавпилса, для реализации нового проекта.

А именно,- открытия Центра временного размещения задержанных иностранцев.

В настоящее время ведутся демонтажные работы, обустраиваются помещения. Также происходит закупка материально-технического оснащения для работы центра.

Учитывая нынешние темпы строительства, прогнозируется, что процесс завершится в сентябре этого года. После сдачи объекта в эксплуатацию он будет передан в пользование Государственной пограничной охраны.

Временный центр "Рауда" оборудуется в здании бывшей школы, и его цель - обеспечить, чтобы все необходимые проверки безопасности, личности и здоровья, а также пограничные процедуры проводились быстро, эффективно и в полном соответствии со стандартами Европейского союза (ЕС) и международными стандартами в области прав человека.

В помещениях центра будут созданы благоустроенные жилые комнаты с санузлами, для иностранцев будут кухня, комната отдыха и спортивный зал, где они смогут свободно передвигаться. На огороженной территории центра планируется создать спортивную площадку, детскую игровую площадку и зоны отдыха.

В центре можно будет одновременно разместить до 106 человек. Для его обеспечения Государственная пограничная охрана создаст здесь новое структурное подразделение с 36 сотрудниками.

Известно, что Раудскую основную школу-интернат закрыли, когда там оставалось всего девять учеников. Зато теперь здесь будут жить беженцы, их дети и числом побольше.

Какая теперь школа в Латвии на очереди? И, что придумают открыть в ней?