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Почему они уезжают: в Минздраве сравнили зарплаты фельдшеров Латвии и Ирландии 2 1002

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медицина.

Медицина.

В латвийском Министерстве здоровья изучили ситуацию с помощникам врачей (фельдшерами). Выяснилось, что они молоды и им мало платят.

Вот что еще говорит статистика, так это – перед нами профессия молодых: 39% фельдшеров находятся в возрасте до 34 лет. В мире это весьма уважаемая и хорошо оплачиваемая специальность, Physician assistant (медицинский ассистент), под таким названием она фигурирует в США, Канаде, Великобритании, Ирландии…

Зачем же тогда впахивать в ЛР, за нищенскую зарплату, по сравнению с тем, что выплачивают за морями?

Зарплаты медицинских ассистентов в той же Ирландии в 2-3 раза выше, чем в Латвии, как в абсолютных цифрах, так и с учетом покупательской способности.

У нас уровень дохода зависит от специализации и характера помощи. Сейчас молодые люди зарабатывают от 610 до 1703 евро в месяц (нетто). Средний уровень зарплаты составляет около 900-1200 евро.

Но бывает и хуже – ассистенты людей с инвалидностью получают «на руки» около 420–550 евро на руки за полный месяц работы…

В Ирландии же почасовая ставка варьируется в среднем от 15 до 21,50 евро в час. В таких крупных сетях, как HSE (государственная служба здравоохранения), опытные специалисты могут получать от 56 000 евро в год (4666 евро в месяц) и больше.

Одно успокаивает латвийских чиновников от медицины – в Ирландии брутто-зарплата облагается более высокими налогами (прогрессивная шкала), а аренда жилья (особенно в Дублине) значительно дороже, чем в Риге. Так что массового бегства фельдшеров не ожидается.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #зарплата #Ирландия #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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