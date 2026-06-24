Легендарный вратарь сборной Англии Питер Шилтон заявил, что больше не держит зла на Диего Марадону за гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года.

Комментарий Шилтона приводит The Sun.

Тот матч завершился победой Аргентины со счетом 2:1, а гол Марадоны позже аргентинец сам назвал «рукой бога».

Шилтон отметил, что прошло 40 лет, и недавно он встречался с аргентинскими футболистами во время съемок документального фильма.

Они очень хорошо отнеслись ко мне. И я думаю, что, наверное, пришло время положить конец моим обидам. Футбол — это замечательный вид спорта, он объединяет нации, людей.

Напомним, что на 51-й минуте матча Марадона забил рукой, но судья засчитал гол. «Мяч был забит отчасти рукой Бога, отчасти — головой Марадоны», — объяснил тогда свой поступок Марадона. В то время арбитры принимали решения без видеоповторов. Система видеопомощи арбитрам (ВАР) была официально включена в футбольные правила только в 2018 году.

В 1986 году Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Западной Германии (ФРГ). Лучший игрок того турнира Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.