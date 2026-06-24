Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Капли датского короля: лучший музей Европы обнаружился в Орхусе 0 65

Lifenews
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Датчане хранят предания старины.

Гости могут погрузиться в атмосферу разных эпох.

Музей Den Gamle By в Орхусе (Дания) стал лауреатом премии "Европейский музей года 2026", которую ему присудили за высокий уровень инноваций, актуальность и заметное влияние на музейную сферу, пишет EuroNews. Награждение прошло 13 июня в Бильбао на церемонии EMYA. По словам сопредседателя жюри Даниэль Кейтен, музей выделяется тем, что умело соединяет историческую городскую среду с современными темами и через это поднимает важные общественные вопросы – миграцию, экологию и социальное равенство.

Den Gamle By – это музей под открытым небом, посвященный городской жизни и созданный как пространство "обычных людей о жизни обычных людей". Он расположен во втором по величине городе Дании и предлагает посетителям погружение в 400 лет истории через интерактивные экспозиции. Сегодня музей включает несколько выставок, которые позволяют "путешествовать во времени" – от XVII века до 2010-х годов. Гости могут погрузиться в атмосферу разных эпох: от традиционного быта и старинных ремёсел до городской жизни XX века, включая такие детали, как офис авиакомпании SAS.

Особое внимание в работе музея уделяется просвещению и современным темам – устойчивому развитию, равенству и социальной ответственности. Экологические инициативы включают, например, выращивание старинных сортов растений, занятия садоводством, мастер-классы по ремонту и шитью, а также образовательные программы для посетителей.

Главная идея музея – не статичная экспозиция, а живое, постоянно меняющееся пространство, которое вовлекает местное сообщество и делает его участников частью музейной жизни. Важную роль в этом играют волонтеры: они делятся своими знаниями и опытом, а также помогают интегрировать музей в жизнь общества через совместные проекты

×
Читайте нас также:
#история #образование #Дания #награды #экология #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Место кораблекрушения Хестё-Бусё, Расеборг. Иконка видео
Изображение к статье: Орландо Блум в пути. Иконка видео
Изображение к статье: Корейцы отважно сражаются с нечистью. Иконка видео
Изображение к статье: Мама останется в памяти. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граница
ЧП и криминал
Изображение к статье: Планета Земля
В мире
Изображение к статье: Пептиды
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Юрий Шатунов
В мире
Изображение к статье: Жара
Lifenews
Изображение к статье: Экспортные операции
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Граница
ЧП и криминал
Изображение к статье: Планета Земля
В мире
Изображение к статье: Пептиды
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео