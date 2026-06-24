Музей Den Gamle By в Орхусе (Дания) стал лауреатом премии "Европейский музей года 2026", которую ему присудили за высокий уровень инноваций, актуальность и заметное влияние на музейную сферу, пишет EuroNews. Награждение прошло 13 июня в Бильбао на церемонии EMYA. По словам сопредседателя жюри Даниэль Кейтен, музей выделяется тем, что умело соединяет историческую городскую среду с современными темами и через это поднимает важные общественные вопросы – миграцию, экологию и социальное равенство.

Den Gamle By – это музей под открытым небом, посвященный городской жизни и созданный как пространство "обычных людей о жизни обычных людей". Он расположен во втором по величине городе Дании и предлагает посетителям погружение в 400 лет истории через интерактивные экспозиции. Сегодня музей включает несколько выставок, которые позволяют "путешествовать во времени" – от XVII века до 2010-х годов. Гости могут погрузиться в атмосферу разных эпох: от традиционного быта и старинных ремёсел до городской жизни XX века, включая такие детали, как офис авиакомпании SAS.

Особое внимание в работе музея уделяется просвещению и современным темам – устойчивому развитию, равенству и социальной ответственности. Экологические инициативы включают, например, выращивание старинных сортов растений, занятия садоводством, мастер-классы по ремонту и шитью, а также образовательные программы для посетителей.

Главная идея музея – не статичная экспозиция, а живое, постоянно меняющееся пространство, которое вовлекает местное сообщество и делает его участников частью музейной жизни. Важную роль в этом играют волонтеры: они делятся своими знаниями и опытом, а также помогают интегрировать музей в жизнь общества через совместные проекты