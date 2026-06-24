Одна из первых весточек с последнего Каннского фестиваля - фантастический триллер «Колония» Ен Сан-хо. Автор культовой дилогии «Поезд в Пусан» вновь обратился к своей любимой теме зомби. На Лазурном берегу картину показали во внеконкурсной секции Полуночных показов. На данный момент «Колония» – самый кассовый фильм года в Корее.

Почти все действие картины разворачивается внутри высотного здания торгового центра. Там проходит конференция, на которую биотехнолога Квон Се Джон (корейская звезда Чон Джи Хён) приводит ее бывший муж, чтобы познакомить с главой компании, куда героиня могла бы устроиться. Герой переживает, что Квон Се Джон, известная своим нонкомформизмом, после его эмиграции с новой семьей в США останется на родине совсем без близких людей.

Разумеется, все пойдет не по плану. Гендиректор компании станет первым зараженным в результате атаки биологического террориста (Ку Ге-хван). Тот обвиняет мужчину в краже своих научных идей и вкалывает ему сыворотку, мгновенно превращающую его в кровожадного зомби. Вирус начинает распространяться со скоростью света (конечно, через укусы), здание закрывают на карантин.

Несколько небольших групп людей, среди которых Квон Се Джон и ее бывший муж, будут пытаться спасти свои жизни и отыскать злодея, который, судя по всему, и является противоядием. Профессиональные знания главной героини окажутся как нельзя кстати: зомби похожи словно на отброшенных до базовых биологических настроек людей, руководствующихся только инстинктами. И слушающихся лишь главаря стаи.

Как и во многих фильмах и сериалах о чрезвычайных ситуациях, в «Колонии» до базовых настроек отбрасываются и многие люди, формально чудовищами пока не ставшие. Налет цивилизованности зачастую спадает, когда речь идет о выживании. В связи с «Колонией» трудно, например, не вспомнить «Игру в кальмара». Впрочем, и в сериале, и в фильме Ен Сан-хо находятся персонажи, до последнего сохраняющие «человеческое лицо». Что, увы, далеко не всегда идет им на пользу.

Во время просмотра «Колонии» интересно наблюдать за собственными эмоциями и мыслями. Стоит ли, например, рисковать жизнью ради незнакомого человека? А ради человека сомнительных моральных качеств, который принес тебе много боли? Такие моральные задачки позволяют сильнее погрузиться в происходящее.

В общем, как и всегда в подобных произведениях, люди пугают не меньше, а порой даже и больше, чем фантастические твари. Монстры, правда, тоже весьма удались авторам «Колонии». Они постоянно эволюционируют: сначала ползают, потом начинают ходить, а дальше и вовсе словно копировать людей, сбивающихся физически во все более тесные группы.

В то же время тела чудовищ, соединяющиеся в страшные завораживающие фигуры, рифмуются и с их внутренними процессами. Новшество Ен Сан-хо и его соавтора Чхве Гю-сока – это коллективный интеллект, объединяющий всех зомби. У биологического террориста, устроившего весь этот кошмар, есть своя философия: он считает, что главная беда человечества заключается в несовершенной коммуникации. Если все будут мыслить одинаково, большинство проблем просто исчезнет.

Как и у лучших из кинозлодеев, в размышлениях юного ученого-гения есть разумное зерно. Но доведенный до предела концепт всеобщего единения превращает утопию в антиутопию. Да и возможно ли всеобщее равенство в ситуации, когда все должны действовать одинаково? Кто-то ведь должен принимать решения? Как быть со свободой воли? И почему видимость демократии оборачивается тоталитаризмом?

Похожими вопросами задается в своем новом сериале «Одна из многих» автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган. В нем человечество тоже поражает вирус, из-за которого люди теряют индивидуальность и обретают один на всех разум. Они становятся благостными, счастливыми и неагрессивными. «Одна из многих» и «Колония» – словно близнецы-антиподы. Совершенно очевидно, что стерильный мир якобы без насилия равен кровавому жестокому миру, потому что свободы, как и истинного единения между людьми, нет ни там, ни там. Реальная близость и взаимопомощь в такой вселенной – чудо похлеще фантастического вируса. Но все же иногда это чудо происходит.

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