В этом году Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года, но она умерла в 2015 году из-за глиобластомы (злокачественной опухоли головного мозга). Ее родители потеряли связь с внуком Платоном из-за конфликта с Дмитрием Шепелевым, который не дает им видеться.

Шепелев объяснил, что отклонял предложения о встречах, так как они были под камерами и практически все приглашения обсудить отношения были на какие-то ток-шоу. Он ограждает Платона от всеобщего внимания, не показывая его фотографий, и не водит на светские мероприятия.

«Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было, — рассказал Шепелев. — Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить», — отметил Дмитрий.

Конфликт между Шепелевым и родителями Фриске длится более 10 лет из-за воспитания Платона. Суд установил встречи (1,5 часа в месяц), но они не происходят. Шепелев рассказал о нападении тестя с ножом и других конфликтах.

«На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка», — возмущался телеведущий.

Еще один громкий скандал разгорелся после смерти Жанны, когда благотворительный фонд потребовал отчитаться на остаток суммы. Чеков не оказалось. «Русфонд» через суд обязал наследников вернуть долг в 21,6 миллиона рублей, собранных на ее лечение. Шепелев и семья выплачивали его совместно.

Владимир Фриске обвиняет Шепелева в использовании ребенка ради мести и пиара, а телеведущий утверждает, что оградил Платона ради его безопасности и здоровья, так как редкие встречи заканчивались для мальчика сильным стрессом и психосоматическими болезнями.

Сейчас подросток живет в новой семье Шепелева, с дизайнером Екатериной Тулуповой.

«Возле письменного стола Платона стоит большая фотография мамы. Она охраняет его сон, она с ним в дни его больших мальчишеских побед и в самые обычные дни», — рассказывает Шепелев.

Шоумен заявляет, что его ребенок «растет в любви и покое», и это всё, что другим нужно о нем знать.