Попытки сократить расходы на государственное управление в Латвии нередко дают противоположный результат: после реформ и реорганизаций количество чиновников не уменьшается, а иногда даже растёт. Такое мнение в эфире программы TV24 «Пресс-клуб» высказал присяжный адвокат Янис Дзанушканс.

По его словам, многие объявленные сокращения оказываются формальностью, поскольку бюрократический аппарат после изменений продолжает существовать практически в прежнем объёме.

«В Латвии сложилась удивительная практика: можно бесконечно реорганизовывать, оптимизировать и сокращать структуры, при этом практически не уменьшая число чиновников», — отметил Дзанушканс.

Он подчеркнул, что после ряда реформ общая численность сотрудников государственных учреждений иногда даже увеличивается. По мнению адвоката, ликвидация отдельных министерств также не гарантирует заметной экономии бюджетных средств.

В качестве примера он привёл возможное упразднение Министерства климата и энергетики, выразив сомнение, что такой шаг позволит существенно сократить государственные расходы.

Дзанушканс пояснил, что сотрудники упраздняемых учреждений обычно переходят на работу в другие государственные структуры, сохраняя свои должности, льготы и социальные гарантии.

«Люди просто перемещаются в другие ведомства, а все гарантии остаются прежними», — сказал он.

По словам адвоката, способность проводить реформы без реального сокращения чиновничьего аппарата стала своеобразной особенностью латвийской системы государственного управления.