Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

При сокращении становится больше - феноменальная способность наших чиновников 0 26

Политика
Дата публикации: 24.06.2026
tv24
Изображение к статье: Люди с портфелями в руках

Попытки сократить расходы на государственное управление в Латвии нередко дают противоположный результат: после реформ и реорганизаций количество чиновников не уменьшается, а иногда даже растёт. Такое мнение в эфире программы TV24 «Пресс-клуб» высказал присяжный адвокат Янис Дзанушканс.

По его словам, многие объявленные сокращения оказываются формальностью, поскольку бюрократический аппарат после изменений продолжает существовать практически в прежнем объёме.

«В Латвии сложилась удивительная практика: можно бесконечно реорганизовывать, оптимизировать и сокращать структуры, при этом практически не уменьшая число чиновников», — отметил Дзанушканс.

Он подчеркнул, что после ряда реформ общая численность сотрудников государственных учреждений иногда даже увеличивается. По мнению адвоката, ликвидация отдельных министерств также не гарантирует заметной экономии бюджетных средств.

В качестве примера он привёл возможное упразднение Министерства климата и энергетики, выразив сомнение, что такой шаг позволит существенно сократить государственные расходы.

Дзанушканс пояснил, что сотрудники упраздняемых учреждений обычно переходят на работу в другие государственные структуры, сохраняя свои должности, льготы и социальные гарантии.

«Люди просто перемещаются в другие ведомства, а все гарантии остаются прежними», — сказал он.

По словам адвоката, способность проводить реформы без реального сокращения чиновничьего аппарата стала своеобразной особенностью латвийской системы государственного управления.

×
Читайте нас также:
#Латвия #реформы #экономия #министерства #бюрократия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инга Ругинене
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Незаконченная стройка моста для Rail Baltica
Изображение к статье: Орден Белого Орла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Люблю!
Изображение к статье: Карта Латгалии Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Берег немецкого озера
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Отказ от сахара
Люблю!
Изображение к статье: золотые слитки
Бизнес
Изображение к статье: Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Люблю!
Изображение к статье: Карта Латгалии Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Берег немецкого озера
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео