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Латвийская фирма ввозила в РФ военную одежду - Insider 1 247

Бизнес
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание с лого 5.11

Военную одежду 5.11, пользующуюся популярностью у российской армии, по таможенным данным, ввозили польская, латвийская и гонконгская фирмы.

Одежда тактического бренда 5.11, которую закупают для российских военных, вторгшихся в Украину, ввозится в Россию через латвийскую, гонконгскую и польскую фирмы, выяснил The Insider. По крайней мере, только эти компании указали этот бренд в таможенных данных.

Согласно им, это делает латвийская SIA MD Met при посредничестве гонконгской NStar Logistics Limited и польской Tls Import-Export Sp. Z O. O. Получателями выступали соответственно ООО «Лаф» и ООО «Партнер текстиль», зарегистрированные в Калининграде. Завозились брюки, футболки, рубашки, кепки под маркой «5.11 TACTICAL».

Торговая марка 5.11 широко продается в военных магазинах и магазинах «тактического снаряжения» в России (1, 2, 3, 4). Еще в прошлом десятилетии она была популярна у бандитов так называемых «ДНР» и «ЛНР», джихадистов и кадыровцев.

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#Латвия #контрабанда #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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