Военную одежду 5.11, пользующуюся популярностью у российской армии, по таможенным данным, ввозили польская, латвийская и гонконгская фирмы.

Одежда тактического бренда 5.11, которую закупают для российских военных, вторгшихся в Украину, ввозится в Россию через латвийскую, гонконгскую и польскую фирмы, выяснил The Insider. По крайней мере, только эти компании указали этот бренд в таможенных данных.

Согласно им, это делает латвийская SIA MD Met при посредничестве гонконгской NStar Logistics Limited и польской Tls Import-Export Sp. Z O. O. Получателями выступали соответственно ООО «Лаф» и ООО «Партнер текстиль», зарегистрированные в Калининграде. Завозились брюки, футболки, рубашки, кепки под маркой «5.11 TACTICAL».

Торговая марка 5.11 широко продается в военных магазинах и магазинах «тактического снаряжения» в России (1, 2, 3, 4). Еще в прошлом десятилетии она была популярна у бандитов так называемых «ДНР» и «ЛНР», джихадистов и кадыровцев.