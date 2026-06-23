Один из крупнейших банков США Citigroup планирует открыть офис в странах Балтии, и наиболее вероятным местом его размещения является Литва, сообщает деловой портал Verslo zinios со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщил Bloomberg глава Глобального подразделения регионально управляемых стран банка Грант Карсон, это решение отражает растущее внимание международных финансовых институтов к Балтийскому региону в связи с увеличением инвестиций в оборону.

Новый офис будет работать как региональный центр, обслуживающий клиентов не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Банк намерен осуществлять деятельность в сферах финансовых рынков, государственного финансирования, облигаций и управления ликвидностью центральных банков.