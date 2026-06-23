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Citigroup планирует выход в страны Балтии 0 104

Бизнес
Дата публикации: 23.06.2026
BNS
Изображение к статье: Здание Citigroup

Один из крупнейших банков США Citigroup планирует открыть офис в странах Балтии, и наиболее вероятным местом его размещения является Литва, сообщает деловой портал Verslo zinios со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщил Bloomberg глава Глобального подразделения регионально управляемых стран банка Грант Карсон, это решение отражает растущее внимание международных финансовых институтов к Балтийскому региону в связи с увеличением инвестиций в оборону.

Новый офис будет работать как региональный центр, обслуживающий клиентов не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Банк намерен осуществлять деятельность в сферах финансовых рынков, государственного финансирования, облигаций и управления ликвидностью центральных банков.

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#Литва #банки #инвестиции #финансы #оборона
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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