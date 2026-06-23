Главный советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что Литве, вероятно, придется предпринять усилия для урегулирования недавнего спора между президентами Польши и Украины.

По ее словам, в конфликте из-за лишения президента Украины Владимира Зеленского польской государственной награды погорячились обе стороны.

«Теперь, видимо, придется приложить усилия, чтобы свести обоих президентов и заставить их снова поговорить», — сказала Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Агентство BNS сообщало, что на прошлой неделе президент Украины Зеленский вызвал недовольство Варшавы, присвоив одному из воинских подразделений имя Украинской повстанческой армии (УПА), участвовавшей в массовых убийствах поляков во время Второй мировой войны.

В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

После этого шага от польских государственных наград отказался ряд украинских чиновников, включая бывших президентов.

В среду в Гданьске состоится конференция по восстановлению Украины. Политические обозреватели предполагают, что Зеленский может отказаться от участия в ней.

Скайсгирите отметила, что это «омрачило бы общее настроение», однако на мероприятии в любом случае будут приняты важные для Украины решения.