Сенат США поддержал принятую ранее палатой представителей резолюцию, которая призывает Трампа вывести из зоны боевых действий с Ираном американских военных. Белый дом считает, что у такой резолюции нет юридической силы.

Сенат США поддержал принятую ранее палатой представителей резолюцию, которая предусматривает прекращение военных действий против Ирана. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает агентство Reuters.

Резолюция была одобрена 50 голосами против 48. Голосование продемонстрировало растущее беспокойство среди республиканцев по поводу продолжающейся с конца февраля 2026 года войны США и Израиля с Ираном, пишет Reuters.

Текст резолюции предполагает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен вывести американские вооруженные силы из зоны боевых действий с Ираном или против него. Тем не менее, подчеркивает агентство, документ носит преимущественно символический характер: и хотя Трамп не сможет наложить на него вето, у такой резолюции нет обязательной юридической силы.

По мнению сенаторов-демократов, которые инициировали голосование по резолюции, Конгресс США должен четко просигнализировать, что возобновление боевых действий не должно произойти без его согласия.

Белый дом не считает принятие резолюции успехом демократов

Как сообщает CNN, в администрации Трампа голосование по резолюции называли несущественным - и объяснили его успех отсутствием части сенаторов-республиканцев во время заседания. В Белом доме также отметили, что "нет никаких боевых действий, из зоны которых можно было бы вывести американские войска, поскольку боевые действия завершились с прекращением огня 17 апреля".

Несмотря на режим прекращения огня между США и Ираном, стороны продолжили обмениваться ударами. В середине июня 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании сроком на два месяца, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана.

Переговоры о мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Накануне Трамп заявил, что стороны уже достигли отдельных договоренностей по вопросам ядерного контроля, санкций, а также судоходства в Ормузском проливе. Как утверждает президент США, власти Исламской Республики согласились допустить международные инспекции на свои ядерные объекты, что позволило продолжить переговорный процесс.