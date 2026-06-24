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Не взять ли нам на вооружение? В Германии запретили выход на пляж не знающим немецкого 0 229

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Берег немецкого озера

Администрация курортного комплекса Heidebad на берегу озера Хайдезее в немецком городе Галле (земля Саксония-Анхальт) ввела правило, согласно которому посетителям с недостаточным уровнем владения немецким языком могут отказать в доступе на пляж.

Управляющий комплексом Маттиас Нобель (Mathias Nobel / Matthias Nobel) объяснил решение необходимостью обеспечения безопасности посетителей. Персонал должен быть уверен, что гости понимают правила поведения на воде и инструкции спасателей. По его словам, поводом стал недавний инцидент, когда ему в роли спасателя пришлось вытаскивать ребенка из глубокой воды. С момента введения ограничения нескольким посетителям уже отказали во входе.

«Мы должны быть уверены, что посетители понимают наши правила купания, и последовательно обеспечивать безопасность всех гостей», - цитирует Нобеля агентство DPA. Решение принимается индивидуально при возникновении языковых трудностей на входе. Руководство комплекса не планирует отменять правило несмотря на критику.

Новость широко распространилась в немецких и международных СМИ, вызвав дискуссию о балансе между безопасностью и потенциальной дискриминацией. Представители комплекса подчеркивают, что ограничение касается именно понимания инструкций по безопасности, а не происхождения посетителей.

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#туризм #дискриминация #безопасность #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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