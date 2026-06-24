Администрация курортного комплекса Heidebad на берегу озера Хайдезее в немецком городе Галле (земля Саксония-Анхальт) ввела правило, согласно которому посетителям с недостаточным уровнем владения немецким языком могут отказать в доступе на пляж.

Управляющий комплексом Маттиас Нобель (Mathias Nobel / Matthias Nobel) объяснил решение необходимостью обеспечения безопасности посетителей. Персонал должен быть уверен, что гости понимают правила поведения на воде и инструкции спасателей. По его словам, поводом стал недавний инцидент, когда ему в роли спасателя пришлось вытаскивать ребенка из глубокой воды. С момента введения ограничения нескольким посетителям уже отказали во входе.

«Мы должны быть уверены, что посетители понимают наши правила купания, и последовательно обеспечивать безопасность всех гостей», - цитирует Нобеля агентство DPA. Решение принимается индивидуально при возникновении языковых трудностей на входе. Руководство комплекса не планирует отменять правило несмотря на критику.

Новость широко распространилась в немецких и международных СМИ, вызвав дискуссию о балансе между безопасностью и потенциальной дискриминацией. Представители комплекса подчеркивают, что ограничение касается именно понимания инструкций по безопасности, а не происхождения посетителей.