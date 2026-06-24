По словам главы Белого дома, нынешние розничные цены на бензин не соответствуют динамике рынка, где стоимость нефти снижается быстрыми темпами.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что цены на сырье "падают как камень", однако нефтяные компании не спешат транслировать это снижение на конечных потребителей, что он назвал прямым "надувательством клиентов". Президент подтвердил, что уже направил соответствующие инструкции в Министерство юстиции США с требованием безотлагательно начать расследование ситуации. Глава государства выразил уверенность в том, что стоимость бензина на заправочных станциях должна начать падать гораздо быстрее, чем наблюдается в настоящий момент.

Данное решение принято в период, когда рынок энергоносителей демонстрирует признаки волатильности, вызванные в том числе дипломатическими подвижками в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Как отмечают эксперты, ожидаемое открытие Ормузского пролива для танкерных перевозок после недавних договоренностей уже способствовало снижению стоимости нефти, однако этот процесс пока недостаточно отразился на кошельках рядовых американцев. Президент рассчитывает, что жесткие меры со стороны правоохранительных органов заставят отрасль пересмотреть ценовую политику в интересах граждан страны.