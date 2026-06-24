Всего через 12 дней после включения в лист ожидания 52-летней кронпринцессе Норвегии Метте-Марит успешно пересадили легкие. Операция дала ей шанс на новую жизнь после нескольких лет борьбы с тяжелым заболеванием, которое угрожало ее жизни.

52-летняя кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла сложную операцию по пересадке легких. Как сообщил королевский двор, трансплантация, проведенная 17 июня в университетской больнице Осло, прошла успешно. Теперь супруге наследника престола предстоит несколько недель восстановления под наблюдением врачей.

Новость вызвала большой резонанс не только в Норвегии, но и далеко за ее пределами. Дело не только в высоком статусе пациентки, но и в том, что донорские легкие для нее нашли всего за 12 дней после включения в лист ожидания.

Болезнь прогрессировала несколько лет

О серьезных проблемах со здоровьем Метте-Марит стало известно еще в 2018 году. Тогда врачи диагностировали у нее хронический фиброз легких — заболевание, при котором нормальная ткань органа постепенно замещается рубцовой.

Из-за этого легкие теряют способность полноценно снабжать организм кислородом, а человеку становится все труднее дышать даже при минимальных физических нагрузках.

В последние месяцы состояние кронпринцессы заметно ухудшилось. По данным норвежских СМИ, врачи пришли к выводу, что без трансплантации прогноз был крайне неблагоприятным.

Донор нашелся всего за 12 дней

Особое внимание привлек тот факт, что подходящий донорский орган удалось найти менее чем за две недели.

По словам профессора медицины Университета Осло Аре Хольма, сроки ожидания зависят от множества факторов — группы крови, размеров органа и степени срочности состояния пациента.

«Орган получает тот пациент, которому он подходит лучше всего и которому помощь требуется наиболее срочно», — объяснил специалист.

Личность донора, как того требует законодательство Норвегии, останется неизвестной.

Самые важные недели впереди

Хотя операция прошла успешно, врачи подчеркивают: ближайшие недели будут решающими.

После пересадки легких сохраняется риск отторжения органа, развития инфекций, кровотечений и других осложнений. Кроме того, пациентам приходится пожизненно принимать препараты, подавляющие иммунитет.

По статистике, около 85–90% пациентов успешно переживают первый год после трансплантации легких. Через пять лет живы примерно 70–75% пациентов, а десятилетний рубеж преодолевает около половины из них.

«Шансы на нормальную жизнь очень хорошие»

Одним из первых операцию прокомментировал немецкий певец Роланд Кайзер, который сам живет с пересаженными легкими с 2010 года.

«Кронпринцесса — еще достаточно молодая женщина. Она справится. Сегодня после трансплантации легких можно прожить долгую и полноценную жизнь», — отметил музыкант.

От матери-одиночки до будущей королевы

История Метте-Марит часто называется современной сказкой о Золушке.

До знакомства с кронпринцем Хоконом она была обычной девушкой из семьи среднего класса и воспитывала сына одна. Их роман вызвал бурные дискуссии в норвежском обществе, однако со временем Метте-Марит сумела завоевать уважение и любовь жителей страны.

Свадьба пары состоялась в августе 2001 года, после чего Метте-Марит стала кронпринцессой Норвегии.

Трудный период для королевской семьи

Болезнь кронпринцессы совпала с серьезными семейными потрясениями.

За два дня до операции суд в Осло приговорил старшего сына Метте-Марит — 29-летнего Мариуса Борга Хейбю — к четырем годам лишения свободы по нескольким уголовным эпизодам, включая два случая изнасилования. Этот процесс стал одним из самых громких скандалов последних лет в норвежской королевской семье.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, представители дворца настроены оптимистично. Новую информацию о состоянии здоровья Метте-Марит обещают опубликовать после ее выписки из больницы.

Пересадка легких стала для Метте-Марит шансом начать новую главу жизни. Хотя впереди долгий период восстановления и постоянный медицинский контроль, врачи оценивают перспективы кронпринцессы осторожно позитивно. Поддержка семьи, высокий уровень медицинской помощи и успешная операция дают основания надеяться, что одна из самых популярных представительниц европейских монархий сможет вернуться к активной общественной деятельности.