Этот сладкий сухофрукт многие недооценивают, считая его лишь добавкой к выпечке. Однако небольшая горсть изюма способна принести организму немало пользы — от поддержки сердца до укрепления костей и восстановления после физических нагрузок.

Изюм получают из высушенного винограда, благодаря чему в нем концентрируются многие полезные вещества. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, а потому может стать не только вкусным, но и полезным дополнением к ежедневному рациону.

По словам диетологов, умеренное употребление изюма помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и служит натуральным источником энергии.

1. Богат витаминами и минералами

В составе изюма содержатся калий, медь, марганец, бор, витамины группы В и витамин С.

Особенно ценен бор — микроэлемент, который участвует в работе нервной системы, помогает поддерживать здоровье костей и влияет на обмен веществ.

В 50 граммах изюма содержится около 130 калорий, а также клетчатка, кальций и природные сахара, которые быстро обеспечивают организм энергией.

2. Помогает нервной системе

Витамины группы В играют важную роль в работе нервной системы. Они помогают организму лучше справляться со стрессом и эмоциональными нагрузками.

Конечно, изюм не заменит полноценного лечения при тревожных расстройствах или бессоннице, однако может стать полезной частью сбалансированного рациона.

3. Помогает контролировать давление

Изюм содержит калий, клетчатку и растительные соединения-полифенолы.

Эти вещества способствуют поддержанию нормального артериального давления, благоприятно влияют на сосуды и помогают уменьшать воспалительные процессы в организме.

4. Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки и винной кислоты изюм способствует нормальной работе кишечника.

Кроме того, содержащийся в нем магний помогает расслаблять мышцы пищеварительного тракта, что делает процесс пищеварения более комфортным.

5. Содержит мощные антиоксиданты

В составе изюма присутствуют катехины, кверцетин и флавоноиды — вещества, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Антиоксиданты снижают окислительный стресс, связанный со старением организма и развитием многих хронических заболеваний.

Некоторые исследования также связывают регулярное употребление антиоксидантов с поддержанием когнитивных функций и здоровья мозга.

6. Является дополнительным источником железа

Хотя изюм не способен полностью покрыть суточную потребность в железе, он может стать полезным дополнением к рациону.

Особенно это актуально для людей, которые ограничивают употребление мяса или придерживаются растительного питания.

7. Поддерживает здоровье костей

Обычно кальций ассоциируется с молочными продуктами, однако некоторое его количество содержится и в изюме.

Вместе с бором и другими минералами он помогает поддерживать прочность костей, здоровье зубов и нормальную работу мышц.

8. Помогает восстановиться после тренировки

Не случайно изюм популярен среди спортсменов.

Содержащиеся в нем натуральные сахара — глюкоза и фруктоза — быстро усваиваются организмом и помогают восполнять энергетические запасы после физической нагрузки.

Кроме того, изюм способствует восстановлению запасов гликогена — основного источника энергии для мышц.

Как выбрать качественный изюм

Покупая изюм на развес, обратите внимание на его внешний вид.

Хорошие ягоды должны быть сухими, рассыпчатыми, без постороннего запаха и чрезмерного блеска. Если изюм выглядит слишком ярким и глянцевым, это может говорить о дополнительной химической обработке.

Перед употреблением сухофрукты рекомендуется промыть и замочить в теплой воде на 20–30 минут.

В какие блюда можно добавить изюм

Этот продукт прекрасно сочетается со многими блюдами:

• овсяной, рисовой и пшенной кашей;

• творогом и греческим йогуртом;

• домашней выпечкой;

• гранолой и мюсли;

• овощными и фруктовыми салатами;

• пловом и блюдами из риса;

• мясными блюдами восточной кухни;

• домашним хлебом и булочками.

Также из изюма можно приготовить ароматный напиток: залить несколько ложек ягод горячей водой, настоять около часа и добавить по вкусу лимон, мяту или корицу.

Интересные факты об изюме

Изюм известен человечеству уже более 3000 лет.

Для производства 1 килограмма изюма требуется около 4–5 килограммов свежего винограда.

Темные сорта обычно содержат больше антиоксидантов, чем светлые.

Многие спортсмены используют изюм как натуральный источник энергии перед тренировками.

В странах Ближнего Востока и Средней Азии изюм часто добавляют не только в десерты, но и в мясные блюда.

Изюм — это гораздо больше, чем просто сладкое дополнение к выпечке. Благодаря витаминам, минералам, клетчатке и антиоксидантам он может поддерживать здоровье сердца, пищеварительной системы, костей и нервной системы. Главное — соблюдать умеренность: небольшой горсти в день вполне достаточно, чтобы получить пользу и разнообразить свой рацион вкусным и натуральным продуктом.