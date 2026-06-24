В день Лиго в Латвии утонули два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера около 15:30 поступил вызов в Пенкульскую волость Добельского края, где человек пошел купаться и пропал. Обследовав водоем, спасатели нашли человека, но он уже был мертв.

Незадолго до полуночи поступил вызов в Грундзальскую волость Смилтенского края, где в пруду тонул человек. Еще до прибытия ГПСС человека удалось вытащить из воды, но и в этом случае спасти его жизнь уже не удалось.

В Янову ночь около 2 часов поступил вызов в Резекне, где на первом этаже трехэтажного жилого дома горела квартира площадью 20 квадратных метров, и в пожаре погиб человек. Пожарные с помощью спасательных масок спасли трех человек, один из которых пострадал и был передан медикам, а два человека эвакуировались из здания до прибытия ГПСС.

Вчера пожарные также выезжали на вызовы, где горели сарай, трансформатор, межэтажное перекрытие в жилом доме, нежилой дом, сухая трава, куча веток, камыш, кусты, в двух случаях - садовые домики, легковой автомобиль, стол и в нескольких случаях - мусор.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 96 вызовов, в том числе 29 на тушение пожаров и 18 на спасательные работы, а 49 вызовов были ложными.