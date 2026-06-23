«Пишет вам Раймонд Паулс (настоящий). Сейчас нахожусь на автовокзале в Добеле и мне срочно нужны 450 евро на новое пианино», — такое шокирующее сообщение получил пользователь Threads с ником riimzzzz.

Именно такое сообщение пришло ему на телефон. Разумеется, он в него не поверил и лишь поделился информацией, которую комментаторы восприняли с юмором.

Комментарии:

annawhatevernevermind: «Там же написано, что настоящий. Не вижу причин сомневаться.»

Автор публикации ответил: «Думаю, здесь никто не сомневается в проблемах Маэстро.»

renars_andersons: «Я бы перевёл деньги немедленно.»

kristinegarina: «Почему номер скрыли? Давайте все поможем!»