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Нужны деньги на рояль! От имени Раймонда Паулса опять рассылают просьбы о денежной помощи 0 76

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раймонд Паулс за роялем

«Пишет вам Раймонд Паулс (настоящий). Сейчас нахожусь на автовокзале в Добеле и мне срочно нужны 450 евро на новое пианино», — такое шокирующее сообщение получил пользователь Threads с ником riimzzzz.

Именно такое сообщение пришло ему на телефон. Разумеется, он в него не поверил и лишь поделился информацией, которую комментаторы восприняли с юмором.

Комментарии:

annawhatevernevermind: «Там же написано, что настоящий. Не вижу причин сомневаться.»

Автор публикации ответил: «Думаю, здесь никто не сомневается в проблемах Маэстро.»

renars_andersons: «Я бы перевёл деньги немедленно.»

kristinegarina: «Почему номер скрыли? Давайте все поможем!»

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#юмор #мошенничество #фейк #социальные сети #Раймонд Паулс #доброта
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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