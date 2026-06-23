Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Cоцслужбы смогут не выдавать письменные решения о предоставлении социальной помощи 0 130

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
LETA
Изображение к статье: Деньги в руке

На этой неделе Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений.

Поправками установлено, что в определённых случаях социальные службы самоуправлений смогут не оформлять письменные решения о предоставлении социальной помощи. Например, это будет возможно при назначении единовременного пособия или пособия на определённый срок, если его размер не изменяется. Также письменное решение можно будет не выдавать при присвоении домохозяйству статуса малоимущего или малообеспеченного.

Установлено, что в таких случаях решение будет считаться доведённым до сведения человека в момент получения пособия — наличными или банковским переводом на счёт. В случае присвоения статуса решение будет считаться сообщённым в день выдачи соответствующей справки.

Цель изменений — уменьшить административную нагрузку, поскольку до сих пор даже в простых и благоприятных для человека случаях социальные службы были обязаны подготавливать полноценные письменные административные акты, что требовало значительных ресурсов.

Одновременно в пояснительной записке подчёркивается, что новый порядок будет применяться только в случаях, когда содержание решения является однозначным. В более сложных ситуациях письменные решения по-прежнему будут необходимы.

Поправки не ограничат права жителей, поскольку у них сохранится возможность потребовать письменное оформление решения и обжаловать его в порядке, установленном Законом об административном процессе.

Отмечается, что изменения положительно повлияют на работу социальных служб, позволив уделять больше времени непосредственной работе с клиентами и одновременно сделав процесс получения помощи быстрее и проще.

Поправки были разработаны в Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям и рассматривались в срочном порядке.

×
Читайте нас также:
#социальная помощь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Валерий Сюткин продает квартиру
Изображение к статье: Лиго
Изображение к статье: Тимофеев день
Изображение к статье: Медицинская страховка Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ким нашла покой в личной жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Девушка охлаждается в фонтане
В мире
Изображение к статье: Подписывают документ
Политика
Изображение к статье: ТЦ Акрополь
Наша Латвия
Изображение к статье: Археологи обнаружили необычную находку на севере Израиля
Культура &
Изображение к статье: Многим японцам не по нраву ее дружба с Трампом. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Ким нашла покой в личной жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Девушка охлаждается в фонтане
В мире
Изображение к статье: Подписывают документ
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео