На этой неделе Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений.

Поправками установлено, что в определённых случаях социальные службы самоуправлений смогут не оформлять письменные решения о предоставлении социальной помощи. Например, это будет возможно при назначении единовременного пособия или пособия на определённый срок, если его размер не изменяется. Также письменное решение можно будет не выдавать при присвоении домохозяйству статуса малоимущего или малообеспеченного.

Установлено, что в таких случаях решение будет считаться доведённым до сведения человека в момент получения пособия — наличными или банковским переводом на счёт. В случае присвоения статуса решение будет считаться сообщённым в день выдачи соответствующей справки.

Цель изменений — уменьшить административную нагрузку, поскольку до сих пор даже в простых и благоприятных для человека случаях социальные службы были обязаны подготавливать полноценные письменные административные акты, что требовало значительных ресурсов.

Одновременно в пояснительной записке подчёркивается, что новый порядок будет применяться только в случаях, когда содержание решения является однозначным. В более сложных ситуациях письменные решения по-прежнему будут необходимы.

Поправки не ограничат права жителей, поскольку у них сохранится возможность потребовать письменное оформление решения и обжаловать его в порядке, установленном Законом об административном процессе.

Отмечается, что изменения положительно повлияют на работу социальных служб, позволив уделять больше времени непосредственной работе с клиентами и одновременно сделав процесс получения помощи быстрее и проще.

Поправки были разработаны в Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям и рассматривались в срочном порядке.