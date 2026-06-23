В Латвии есть несколько тем, способных вызвать столь же жаркие споры, как политика, погода или хоккей. Одна из них, несомненно, — сметана.

О латышах нередко шутят, что без сметаны невозможно представить ни суп, ни картошку, ни салаты, ни многие другие блюда. Некоторые даже смеются, что сметана для латыша важнее всего остального, даже укропа. Холодный суп, щавелевый суп, грибной соус, серый горох, картофельные оладьи или оливье — во многих семьях без сметаны эти блюда кажутся неполными.

Именно поэтому неудивительно, что в социальной сети Threads развернулась оживлённая дискуссия о том, какая латвийская сметана самая вкусная.

Всё началось со сметаны из Талси. Началом дискуссии стала запись одной пользовательницы: «Накануне праздников не хочу начинать сметанные войны, но сметана из Талси всё же высшего класса». Этого оказалось достаточно, чтобы в комментариях начались настоящие вкусовые баталии. Несколько участников обсуждения согласились, что именно сметана из Талси непревзойдённа. «Всё из Талси — самое лучшее», — написала одна комментаторша, особенно выделив также талсинскую Piena sēta.

Другая добавила: «Сметана из Талси — самая лучшая! Надеюсь, талсинцы будут держать планку качества своей продукции!»

Даже живущие за пределами Латвии признались, что продукция из Талси стала для них особым лакомством. «В Великобритании довольно часто бывает именно продукция из Талси. Это деликатес. Если попадается, тащу домой всю продукцию из Талси», — написала одна соотечественница.

У валмиерской сметаны тоже хватает защитников. Однако не все были готовы короновать Талси как победителя. Многие комментаторы назвали своим фаворитом 20%-ную сметану Valmiera в зелёной упаковке. «Зелёная сметана Valmiera — самая вкусная. Мой малыш может есть её просто ложками», — написала одна мама.

Ещё одна комментаторша призналась: «Только и исключительно зелёная Valmiera! Единственная сметана, у которой ещё сохранился вкус детства». Однако многие добавили, что в последние годы этот вкус стал менее выраженным, чем раньше.

Straupe — достойный конкурент. Большую поддержку получила и продукция Straupe, особенно её жидкая сметана. Одна комментаторша даже заявила: «Если у меня в холодильнике нет сметаны, значит, мне не нужен холодильник! Живя в Латвии, я всегда и везде отдам свою золотую медаль Straupe». Автор обсуждения признала, что Straupe — «хороший, достойный соперник», а несколько других комментаторов особенно хвалили именно вкус жидкой сметаны.

Есть свои фавориты и у Jaunpils, и у Smiltene. В обсуждении прозвучали и другие бренды. «На мой взгляд, гимн сметане — это сметанка Jaunpils», — написала одна пользовательница.

Тем временем другие отдавали предпочтение сметане Smiltene, а ещё одна комментаторша указала, что ей больше всего нравятся именно 15–20%-ные сметаны Jaunpils и Smiltene.

Не для всех сметана — продукт на каждый день. Хотя большинство комментариев были полны восторга по поводу продукции разных производителей, не обошлось и без иных мнений. «Страшно представить, что со мной будет, если я скажу, что в повседневной жизни сметану не ем и не покупаю. Думаю, эту тему надо включить в список — это лучше не обсуждать», — пошутила одна из участниц дискуссии.

Сметанные войны без победителя. Хотя в разделе комментариев не было недостатка в убедительных аргументах в пользу Талси, Валмиеры, Straupe, Jaunpils или Smiltene, определить одного победителя так и не удалось. Но одно стало ясно — сметана по-прежнему остаётся одним из продуктов, о котором латыши готовы спорить так же увлечённо, как о хоккее или погоде. И, судя по комментариям, во многих домах холодильник без сметаны по-прежнему немыслим.