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Синоптики освежили прогноз на Яновы ночь и день 0 184

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
LETA
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Янова ночь в Латвии пройдет без осадков, однако облачность постепенно увеличится, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

При слабом ветре ночью местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +9...+13 градусов, а в Курземе составит +12...+16 градусов.

В Риге в Янову ночь также обойдется без дождя. Ожидается слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +12...+14 градусов.

Во вторник в первой половине дня небо над большей частью страны будет затянуто облаками, однако после обеда ожидаются прояснения. Местами, преимущественно в восточных районах, возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +19...+23 градусов, а местами в Видземе температура будет на несколько градусов ниже.

В середине дня при солнечной погоде уровень ультрафиолетового излучения достигнет средне-высоких и высоких значений.

В Риге Янов день начнется с облачной погоды, не исключен кратковременный дождь. Позже облака рассеются и выглянет солнце. Температура воздуха повысится до +22...+24 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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