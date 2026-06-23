Янова ночь в Латвии пройдет без осадков, однако облачность постепенно увеличится, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

При слабом ветре ночью местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +9...+13 градусов, а в Курземе составит +12...+16 градусов.

В Риге в Янову ночь также обойдется без дождя. Ожидается слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +12...+14 градусов.

Во вторник в первой половине дня небо над большей частью страны будет затянуто облаками, однако после обеда ожидаются прояснения. Местами, преимущественно в восточных районах, возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +19...+23 градусов, а местами в Видземе температура будет на несколько градусов ниже.

В середине дня при солнечной погоде уровень ультрафиолетового излучения достигнет средне-высоких и высоких значений.

В Риге Янов день начнется с облачной погоды, не исключен кратковременный дождь. Позже облака рассеются и выглянет солнце. Температура воздуха повысится до +22...+24 градусов.