Спустя два десятилетия, как встречал младшего сына, впервые пришел в эти величественные стены. Столичный роддом на улице Миера в среду открыл новейший операционный блок. Кто же станет его клиентами?

Есть чем гордиться перед Европой

В 2025 году тут родились 3722 человека. Было 66 пар двойняшек, и одна тройня!

Председатель правления роддома Санта Маркова напомнила, что подотчетное ей предприятие – на 100% муниципальное. Общий оборот – свыше 13 миллионов евро в год. За счет «сервисных» услуг, например, индивидуальных палат, поступает около 10% доходов. Остальное же – госфинансирование, роды в ЛР бесплатны.

Здесь трудятся 412 работников, подавляющее большинство – 324, лечащие лица. «Мы ведем оптимизацию, где только возможно», – говорит руководитель. 612,5 тысячи евро инвестировало самоуправление – в утепление здания, которое приятно поменяло свой внешний вид.

Роддом специализируется на высокорисковых родах, по этим показателям везут со всей Латвии. Около 6-7% детей рождается недоношенными – в этом плане наша республика лучше, чем в ЕС в среднем (10%), уступая лишь Скандинавии (4%)

Нормальные и сложные

В целом за прошлый год в роддоме было проведено 1571 «физиологических» (нормальных) и 1212 «патологических» (осложненных) родов. Проведено также 875 кесаревых сечений, и 212 вакуумных экстракций. Это операция, при которой врачи помогают ребенку появиться на свет, если роды затянулись на финальном этапе. Как это работает: к головке малыша прикладывают специальную мягкую силиконовую чашечку, которая создает вакуум. Врач аккуратно тянет за нее синхронно с потугами матери. Показания: острая нехватка кислорода (гипоксия) у плода, слабость родовой деятельности, сильная усталость матери или наличие у нее заболеваний, при которых нельзя тужиться в полную силу.

Госпожа Маркова затронула и такую трагическую тему, как смертность новорожденных. Несмотря на то, что ее уровень минимален, но все же не исключен. Врач указала, что зачастую роженицы попадают в роддом уже с тяжкими патологиями, на которые само учреждение повлиять не в силах. «Но все равно этот ребеночек считается «нашим», – печально констатировала доктор.

Задачей подготовки к родам является максимальное устранение рисков. Надо учесть мнение всех специалистов, от окулистов до психологов.

«Дела, о которых не говорят»

Глава Латвийской ассоциации акушерок Линда Вейдемане рассказала депутатам Комитета Рижской Думы по социальным вопросам, что ее коллеги регулярно посещают детей самого разного возраста. «Моей дочке сейчас 18, а когда было 5-6, то меня позвали в садик – рассказать, как появляются дети».

А сейчас приходится идти, можно сказать – к беспризорникам, «детям «Ориго», которые тусуются около вокзала…

– Мы – лечащие лица, обладающие экспертными навыками в сексуально-репродуктивной области, – сказала Линда. Поэтому именно квалифицированным акушеркам стоит обсуждать с молодежью про «дела, о которых не говорят». Темы самые разные: анатомия и физиология человека; границы тела и предотвращение насилия; сексуальные отношения; беременность. Гигиена, в понимании госпожи Вейдемане, простирается от зубной щетки до презерватива.

– Приходим, как равные к равным, без осуждения. Жизнь есть жизнь, ситуации бывают разные. Соблюдаем конфиденциальность!

Всего проведено 415 индивидуальных консультаций, многие были «очень тяжелыми». Рекомендации, которые дают акушерки, «не только пустые фразы». С прошлого года специалисты помогают всем девушкам, пережившим сексуальное насилие. Базовыми выбрали подходы, практикующиеся в Швеции и Норвегии, которые, как известно, весьма продвинуты в отношениях полов…

Курс здоровья

Молодежь сейчас выбирает виртуальный мир, потому для вопросов половой жизни и беременности в Латвии придумали специальные мобильные приложения. Проводятся удаленные встречи в интернете. Но без очного контакта со специалистами не обойтись. Приходится записывать молодых барышень к гинекологу, которого они страшно боятся…

Договариваются даже на посещение вне официального рабочего времени, чтобы, не дай Бог, никого из знакомых не встретить в очереди. «Поймали хламидии, которые успешно вылечили», – заключила акушерка.

«Горячей картофелиной» назвала Линда Вейдемане восстановление в школах обязательного курса здоровья (убрали из программы в годину министра Карлиса Шадурскиса!). Сейчас же с учениками зачастую беседуют на эти темы, например, священники. Люди, конечно, замечательные – но без специального образования.

1 743 389,10 евро на родовспоможение

Такую сумму из фондов Евросоюза и бюджета Латвии потратили на проект по новому операционному блоку в роддоме. Здесь имеется 3 операционных зала. Помимо персонала родцентра в операционном блоке круглосуточно доступны следующие специалисты:

анестезиолог-реаниматолог;

две сестры по анестезии, неотложной помощи и интенсивной терапии;

операционная сестра;

помощник сестры.

В операционных залах в основном проводятся операции кесарева сечения, которые могут быть как плановыми, по предварительной записи, так и острыми, когда необходимость неотложной операции из-за здоровья матери или ребенка возникает во время беременности или родов.

Как рассказала доктор Маркова, в роддоме создан образцовый центр родовой анестезиологии, где повышают квалификацию врачи данного профиля со всей Латвии. А еще на крыше здания по улице Миера появилась своя, солнечная, электростанция!

Депутаты считают, что первичной заботой роддома являются не только рижане, но и все молодые семьи Рижского региона. В связи с этим было бы логично оборудовать доступные помещения большого здания на Миера для размещения там акушерок-консультанток.

Инара Кондрате, руководитель Департамента благосостояния Рижской Думы, считает:

– Акушерки – универсальные специалисты, способные обсуждать любые темы.

По ее мнению, местом встреч экспертов с потенциальными клиентами, могут быть даже торговые центры. Всюду, где можно встретить целевую аудиторию!

Люди вместо нефти

– Здоровье – это самое дорогое, что у нас есть, – философски заметил депутат Лаурис Эренпрейсс (Национальное объединение). – У нас в Латвии нет углеводородов, главное богатство – люди.

Увы, состояние здоровья новорожденных в ЛР внушает опасение – в том же роддоме около трети имеют различные диагнозы уже при появлении на свет. Из них около 10% страдают врожденными аномалиями. Инфекции, по словам доктора Марковой, тоже бывают самые разные – в том числе от микрофлоры самих матерей…

– Популяция не становится здоровей, мягко говоря, — сказала доктор Маркова. Мамы приходят в роддом с лишним весом.

Со своей стороны, 32 ребенка в Риге родились с малым или очень малым (менее 1 кг) весом. Всех – выходили! «Это уход очень высокого уровня», – рассказала руководитель роддома.