Торговые центры «Akropole Alfa» и «Akropole Rīga» сегодня работают частично — открыты только магазины отдельных категорий и некоторые точки оказания услуг.

Магазин Rimi в «Akropole Alfa» будет работать с 11:00 до 22:00, а магазин Maxima в «Akropole Rīga» — с 09:00 до 23:00.

Торговый центр «Domina Shopping» будет закрыт, однако расположенный в нём магазин Maxima открыт с 10:00 до 22:00.

Торговые центры «Spice Life» и «Spice Style» сегодня также закрыты. При этом магазин Rimi в «Spice Style» будет работать с 11:00 до 22:00.

Торговый центр «Origo» закрыт. Однако магазин Rimi в «Origo» открыт с 11:00 до 24:00.

Торговый центр «Galerija Centrs» также закрыт, но магазин Rimi, расположенный в нём, работает с 11:00 до 22:00.

Торговый центр «Rīga Plaza» сегодня закрыт, однако магазин Maxima в нём открыт с 10:00 до 22:00.

Универмаг «Stockmann» сегодня работает с 12:00 до 20:00.