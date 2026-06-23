Сорок мэров городов на четырёх континентах подписали знаковый пакт, в котором перечислены условия, на которых они готовы принимать центры обработки данных для ИИ.
Это происходит на фоне того, что городские власти всё чаще вступают в конфликт с отраслью, которая, по их словам, перегружает энергосети, истощает запасы воды и вытесняет жилищное строительство.
Пакт, представленный во вторник в рамках Недели климатических действий в Лондоне инициативой C40 Cities — альянсом почти 100 городов, работающих над борьбой с изменением климата, — устанавливает единые стандарты в сфере чистой энергии, выбора площадок, использования воды и выгод для местных сообществ.
Это первая скоординированная попытка городских властей на глобальном уровне опередить экспансию дата‑центров, пока она окончательно их не захлестнула.
В сети городов C40 уже расположено около 1700 центров обработки данных, и в 50 из них ожидается рост этого сектора более чем на 40%.
От Финикса до Мельбурна
Идея пакта возникла после разговора мэров Финикса и Мельбурна, которые обнаружили, что сталкиваются с одинаковыми проблемами: дата‑центры потребляют огромные объёмы электроэнергии и воды и конкурируют с девелоперами жилья за свободные участки.
«Мы выяснили, что проблемы в каждом регионе мира очень похожи», — говорит управляющий директор C40 Кэсси Сазерленд. «Наша задача была в том, чтобы задаться вопросом: как использовать общий голос мэров, чтобы договориться об условиях, на которых они готовы принимать дата‑центры».
Только заявленные заявки на получение разрешений в агломерации, если их все утвердить, удвоят потребление электроэнергии в городе. По словам мэра Кейт Галлего, нынешняя волна инвестиций усугубляет изменение климата и не приносит должной пользы местным жителям.
«Мы понимаем важность этих инноваций, они создают отличные рабочие места в нашем городе», — сказала Галлего. «Мы просто хотим убедиться, что всё будет сделано правильно — и для местных жителей, и для здоровья планеты».
В Мельбурне ситуация ещё более тревожная. Если город реализует все действующие планы, дата‑центры будут ежегодно потреблять до 20 млрд литров воды — около 4% всего объёма питьевых ресурсов, по словам лорд‑мэра Николаса Риса.
Водоснабжение города уже испытывает давление из‑за роста населения, более продолжительных засушливых периодов и усиления жары.
Стандарты довольно конкретны. Центры обработки данных должны строиться на заброшенных или малоиспользуемых территориях, работать на возобновляемой энергии и аккумуляторных системах, а также быть обязаны снижать потребление воды, сокращать выбросы и улавливать избыточное тепло.
Они должны создавать рабочие места для местных жителей, закупать товары и услуги на местах, самостоятельно финансировать модернизацию инфраструктуры и вести содержательный диалог с общинами.
Возможности мэров ограничены, когда они действуют поодиночке. По словам Сазерленд, эту концепцию нужно закрепить в местных нормах и правилах — при поддержке коммунальных служб, других уровней власти и частного сектора.
Около половины из 40 подписантов — города США, в том числе Сиэтл, Чикаго, Майами, Финикс и Пало‑Альто.
Пакт также подписали европейские города из Греции, Испании, Италии, Германии, Великобритании и Норвегии, а также города в Канаде, Кении, Южной Африке, Сьерра‑Леоне, Кот‑д’Ивуаре, Индии, Австралии и Ливане.
Заметное отсутствие городов Юго‑Восточной Азии
Ни один город Юго‑Восточной Азии не присоединился к пакту, хотя именно на этот регион приходится четверть глобального роста спроса на энергию.
По данным аналитического центра Ember, в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах уже работают более 2000 центров обработки данных.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что за пять лет ежегодное энергопотребление этих объектов более чем удвоится.
Особенно привлекательной для инвестиций Microsoft, Google и Nvidia стала Малайзия.
Как сообщили в C40, ряд городов Юго‑Восточной Азии заявили, что не могут подписать документ из‑за национальной политики или других сложностей, однако переговоры продолжаются.
Дата‑центры тянутся к городам, поскольку системы на базе ИИ требуют практически мгновенной скорости отклика, а значит, близость к клиентам становится критически важной.
Обычно они концентрируются в кластерах, формируя городские экосистемы, где экономическая выгода перевешивает стоимость земли. Лишь недавно эта динамика начала выталкивать развитие в сельские районы, отмечает глава глобальных исследований рынка дата‑центров в JLL Эндрю Бэтсон.
Подписанты пакта рассчитывают, что единый фронт изменит расклад. Как выразилась Галлего, без него девелоперы просто будут искать города, которые слишком слабы, чтобы требовать более высоких стандартов.
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