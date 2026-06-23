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Шумит как мопед и похож на самолет: латвийцам объяснили, как отличить боевой дрон от любительского 0 24

Техно
Дата публикации: 23.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Дроны ы небе

На фоне растущего внимания к вопросам безопасности латвийские службы объяснили жителям, как отличить боевой беспилотник от обычного дрона для хобби и что делать при обнаружении подозрительного объекта в небе.

На информационном портале для жителей 112.lv обновили сведения о различиях между боевыми и любительскими беспилотниками. Для повышения осведомленности населения и подготовки к различным угрозам Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) создала на сайте новый раздел «Угроза в воздушном пространстве Латвии». В нем собрана общая информация о действиях в случае возникновения угроз в воздушном пространстве.

Одновременно портал был дополнен разъяснениями о том, как отличить боевой дрон от обычного беспилотника для хобби.

Согласно опубликованной информации, любительский дрон обычно имеет небольшие размеры и компактную конструкцию — как правило, до 50 сантиметров в диаметре. Такие аппараты часто оснащены четырьмя пропеллерами, камерой и заметными сигнальными огнями.

Боевые беспилотники, напротив, обычно значительно крупнее. Многие из них имеют крылья или массивный корпус и внешне напоминают небольшой самолет. Кроме того, такие аппараты, как правило, не оборудованы идентификационными навигационными огнями.

Существенно отличается и звук. Любительские дроны издают тихое жужжание, которое слышно только на небольшом расстоянии. Боевые беспилотники создают более громкий и низкий шум, различимый издалека. По описанию специалистов, этот звук может напоминать работу двигателя внутреннего сгорания, мопеда или мотоцикла.

Отличаются дроны и по характеру полета. Любительский беспилотник обычно находится недалеко от оператора, способен зависать на месте и выполнять короткие маневры. Боевой дрон может автономно преодолевать десятки и даже сотни километров по заранее заданному маршруту, следуя в определенном направлении.

Еще один важный признак — местонахождение оператора. В случае с любительским дроном человек, управляющий аппаратом, чаще всего находится поблизости и обычно остается в зоне прямой видимости. Оператор боевого беспилотника, как правило, не виден и может находиться на расстоянии многих километров.

На портале также даны рекомендации для жителей. Если речь идет о любительском дроне, поводов для беспокойства обычно нет, если соблюдаются правила полетов, требования безопасности и нормы защиты частной жизни. Если же замечен объект, похожий на боевой беспилотник, специалисты рекомендуют не приближаться к нему и незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренных служб 112.

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#Латвия #безопасность #технологии #дроны #беспилотники #угрозы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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