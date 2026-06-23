«У меня нет информации о продаже. Подтвердить не могу», — сообщил журналистам директор артиста Александр Шоболов.

Между тем объявление о продаже висит уже почти год. Речь о недвижимости, которая числится в собственности Сюткина более пяти лет, но последнее время простаивает — хозяин много путешествует. Внутри апартаментов — три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, а также антикварная и винтажная мебель, которую певец годами собирал во Франции. В том числе стол Наполеона, про который ходят легенды.

Судьба последнего будет решаться отдельно: если найдётся желающий заплатить хорошую цену, раритет тоже отойдёт новому владельцу.

Искусствовед и адвокат Юлия Вербицкая‑Линник, отметила, что вещи с историей — такие, как стол эпохи Наполеона, котируются в среде коллекционеров. И стоят баснословных денег, соразмерно стоимости и значимости самой персоны, которой принадлежали.

Эксперт также обратила внимание, что ажиотажный спрос всегда порождает огромное количество подделок, ведь предметов наполеоновской эпохи — сотни тысяч, тогда как с личностью императора напрямую связано лишь несколько сотен артефактов, и большинство из них является собственностью Франции, хранится в музеях и замках, а их вывоз за пределы республики строжайше запрещён.

«Имеет ли ценность данный предмет антиквариата — стол эпохи 1810‑х годов, выполненный в стиле ампир? Разумеется, имеет, и весьма существенную. Однако следует помнить, что „стол Наполеона“ — это, скорее, фигура речи, чем безусловное доказательство принадлежности личности великого корсиканца», — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Латвийский домик

Возвращаясь к недвижимости Сюткина, можно вспомнить то, что и в нашей стране у певца есть, где жить. Его жена и теща из Латвии.

Дом Валерия Сюткина и его жены Виолы расположен в Юрмале, где стартовые цены на жильё — от 120 000 евро. И пара традиционно проводит в Юрмале несколько летних месяцев.