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Валерий Сюткин продает продает жилье в Москве и перезжает в Латвию? 0 246

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Валерий Сюткин продает квартиру

Валерий Сюткин продаёт трёхкомнатную квартиру на Сретенском бульваре — 232 квадратных метра в историческом доме XIX века. Цена вопроса — примерно 6 миллионов евро.

«У меня нет информации о продаже. Подтвердить не могу», — сообщил журналистам директор артиста Александр Шоболов.

Между тем объявление о продаже висит уже почти год. Речь о недвижимости, которая числится в собственности Сюткина более пяти лет, но последнее время простаивает — хозяин много путешествует. Внутри апартаментов — три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, а также антикварная и винтажная мебель, которую певец годами собирал во Франции. В том числе стол Наполеона, про который ходят легенды.

Судьба последнего будет решаться отдельно: если найдётся желающий заплатить хорошую цену, раритет тоже отойдёт новому владельцу.

Искусствовед и адвокат Юлия Вербицкая‑Линник, отметила, что вещи с историей — такие, как стол эпохи Наполеона, котируются в среде коллекционеров. И стоят баснословных денег, соразмерно стоимости и значимости самой персоны, которой принадлежали.

Эксперт также обратила внимание, что ажиотажный спрос всегда порождает огромное количество подделок, ведь предметов наполеоновской эпохи — сотни тысяч, тогда как с личностью императора напрямую связано лишь несколько сотен артефактов, и большинство из них является собственностью Франции, хранится в музеях и замках, а их вывоз за пределы республики строжайше запрещён.

«Имеет ли ценность данный предмет антиквариата — стол эпохи 1810‑х годов, выполненный в стиле ампир? Разумеется, имеет, и весьма существенную. Однако следует помнить, что „стол Наполеона“ — это, скорее, фигура речи, чем безусловное доказательство принадлежности личности великого корсиканца», — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Латвийский домик

Возвращаясь к недвижимости Сюткина, можно вспомнить то, что и в нашей стране у певца есть, где жить. Его жена и теща из Латвии.

Дом Валерия Сюткина и его жены Виолы расположен в Юрмале, где стартовые цены на жильё — от 120 000 евро. И пара традиционно проводит в Юрмале несколько летних месяцев.

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#история #недвижимость #Юрмала #Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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